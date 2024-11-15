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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'e Odegaard tarifesi! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!

        Dünya Futbol Zirvesi İçerik ve İletişim Direktörü Jaime Dominguez Perez De Ayala, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:12
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        • 1

          Dünya Futbol Zirvesi İçerik ve İletişim Direktörü Jaime Dominguez Perez De Ayala, İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in "sabır gösterilmesi" durumunda Türkiye için gelecekte çok daha önemli bir oyuncu olacağını söyledi.

        • 2

          İspanya'nın başkentinde yaşayan ve Real Madrid'i yakından takip eden Jaime, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanyol kulübünde gösterdiği performansı değerlendirdi.

        • 3

          "Real Madrid, Arda'ya ve potansiyeline inanıyor. Önemli olan, onun bu potansiyele bir an önce ulaşmasını sağlamak." ifadesini kullanan Jaime, milli futbolcunun İspanyol takımında yeterli düzeyde forma giyememesi nedeniyle başka bir ekibe kiralanmasına ilişkin, Real Madrid'in genç oyuncularını üst düzey liglerde yeterli süre alacağı takımlara gönderdiğini ve gelişim sürecini tamamlayanları geri çağırdığını anlattı.

        • 4

          Arda'nın çok yetenekli olduğunu ancak genç yaşta Real Madrid'e gelip fark yaratabilmenin zorluğunu dile getiren Jaime, "Arda Güler, Lamine Yamal'ın ardından ikinci en iyi 21 yaş altı oyuncu seçildi ve önünde harika bir kariyer var. Real Madrid, Arda'ya ve potansiyeline inanıyor. Önemli olan onun bu potansiyele bir an önce ulaşmasını sağlamak." dedi.

        • 5

          "FUTBOLCUYU GELİŞTİRME SÜRECİNİN BİR PARÇASI"

          Real Madrid ve Arda Güler'in mutsuz olmadığını aktaran Jaime, her iki tarafın ortak memnuniyetine vurgu yaptı.

        • 6

          İspanyol ekibinin genç oyuncularla çalışma anlayışına işaret eden Jaime, başka takımlara gönderilen ancak Madrid'e geri dönen Odegaard, Brahim Diaz ve Daniel Carvajal'ı örnek göstererek "Real Madrid, bunu çok iyi yapıyor. Diğer Avrupa kulüpleri de aynı yolu izliyor. Genç futbolcuları, her zaman düzenli olarak süre alacakları, yüksek seviyede rekabet eden kulüplere gönderiyorlar. Hem Real Madrid'e hem de futbolcuya faydası var. Bu, futbolcuyu geliştirme sürecinin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

        • 7

          Arda Güler'in dünyanın en iyi futbolcularıyla sürekli oynadığını ve antrenman yaptığını, gelişiminde sabırlı olunması gerektiğini aktaran Jaime, "Arda'ya sabır gösterirseniz, gelecekte Türkiye için çok daha önemli bir oyuncu olacak." şeklinde görüş belirtti.

        • 8

          "TÜRKİYE'NİN "ALTIN ÇOCUĞU" ARDA GÜLER

          Milli futbolcu Arda Güler, UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football tarafından sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy'de ikinci sırada yer aldı.

        • 9

          A Milli Futbol Takımı'nın en önemli oyuncularından Arda Güler, Real Madrid formasıyla LaLiga'da geçen sezon 373 dakika süre aldı.

        • 10

          Yaşadığı sakatlık ve fiziksel gelişim süreci nedeniyle geçen sezon az süre alan Arda, buna rağmen Real Madrid tarihine geçmeyi başardı.

        • 11

          La Liga'da geçen sezon oynadığı 373 dakikada 6 gol kaydeden Arda, Real Madrid tarihinde süre aldığı ilk sezonda "en az dakikada en fazla gol atan futbolcu" oldu.

        • 12

          Arda, Real Madrid formasıyla bu sezon ise 8 LaLiga, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupa maçında aldığı toplam 307 dakikada henüz gol ve asist katkısı veremedi.

        • 13
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