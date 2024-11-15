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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin grup lideri olarak UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, son dönemde hakkında çıkan ayrılık iddialarına da cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:50
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        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağımız Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Galler karşısında kazanıp, lider olarak A Ligi'ne yükselmeyi garantilemek istediklerini söyledi.

        İşte o açıklamalar:

        "KENDİ FUTBOLUMUZA ODAKLANACAĞIZ"

        "Önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Birinci olarak çıkmak güzel olur. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız."

        AYRILIK İDDİALARINA YANIT

        "Spekülasyonlar var ama bunları duymak bana zevk veriyor. Bu demek oluyor ki futbolcularımız keyif veriyor. Geçen ay Premier Lig'den bahsediliyordu bu ay farklı bir lig. Futbolcularımız çok iyi hazırlanıyor. Öyle bir şey olduğu zaman yapacağım ilk şey başkanımızla görüşmek."

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        "BİZİM BİR KİMLİĞİMİZ VAR"

        "İzlanda maçını kazanamamak için birçok bahanemiz vardı. Ama çok güzel bir galibiyet elde ettik. Futbolda hiçbir zaman düz gitmezsiniz, bazen aşağı bazen yukarı gidersiniz. Bizim takımımızın bir anlayışı var; birlikte hücum ederiz, birlikte savunma yaparız. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. İzlanda maçındaki performansları nedeniyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Saha içinde ve saha dışında hep beraberiz. Genç bir takımız ve gelişmeye açığız. Her zaman en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz."

        4-6-0 SORUSUNA CEVAP

        "11 kişiyle oynayacağız. Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar son anda sakatlandı, İrfan yetişemedi. Ahmet'i yetiştiremedik, bizden birilerinin ayrılması bizi üzer. Deniz'in sakatlığı da bizi üzdü. İlk defa takıma katılmıştı. İleride bize çok fayda sağlayacak. Eren Dinkçi ile de ufak tefek sorunlarımız var ama planlarımızda bir değişiklik yok."

        "ÖNCE ULUSLAR LİGİ, SONRA DÜNYA KUPASI"

        "İzlanda maçındaki yaklaşımımız umarım devam eder. 89. dakikada önde basan oyuncularımız vardı. Aynı anlayışı devam ettirmek istiyoruz. Biz adım adım ilerlemeyi istiyoruz. A Ligi'ne çıktığımızda en iyi takımlara karşı oynama şansımız olacak. Bunu kim istemez? Uluslar Ligi bir fırsat ve bunu kullanmak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek önce buradaki işimize odaklanıyoruz. 1. olamadığımız zaman Uluslar Ligi play-off sunuyor. Grup birinciliğini almamız gerekiyor. Dünya Kupası'ndan önce Uluslar Ligi hedefimizi düşünmeliyiz."

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