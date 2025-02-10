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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: 81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ile genelge göndererek, bakımevine alınan ancak daha sonra tekrar sokağa bırakılan her köpek için 71 bin lira para cezası uygulanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:48
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        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelerin topladığı ancak daha sonra geri bıraktığı sokak hayvanları için 81 ile genelge gönderdi. Genelgede, toplanıp daha sonra sokağa bırakılan her köpek için 71 bin lira ceza uygulanacağı bildirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 81 ile başı boş sokak köpekleri hakkında genelge gönderdi.

        Genelde şu ifadelere yer verildi:

        "5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmibeş bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

        Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

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