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        Haberler Dünya "Rejimin çekilmesi PKK'ya alan açtı" | Dış Haberler

        Güvenlik kaynakları: Rejimin çekilmesi PKK'ya alan açtı

        Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'de başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Halep'i ele geçirmeleriyle Suriye'de tansiyon dört yıl aradan sonra yeniden yükseldi. Güvenlik kaynakları, "Suriye'de rejim güçlerinin geçilmesi PKK/YGP'ye alan açmıştır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 01.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:46
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        "Rejimin çekilmesi PKK'ya alan açtı"
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        Dünyanın gözü son dört gündür Suriye'de yaşanan gelişmelerde. Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son dört gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine de ulaştıklarını duyurdu.

        Güvenlik kaynakları, bu durumun Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden olduğunu ve böylece PKK/YPG'ye alan açıldığını aktardı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'de başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.

        Suriye'de son durum ne?
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        Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden oldu ve PKK/YPG'ye alan açıldı.

        SMO, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANINI BOZDU

        Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı.

        PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördü ve Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak, terör örgütünün bu planı SMO tarafından bozuldu.

        Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak, hızla sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

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