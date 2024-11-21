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        Haberler Dünya UCM kararını yorumladılar! Beyaz Saray ve Borrell'den açıklamalar | Dış Haberler

        UCM kararını yorumladılar! Beyaz Saray ve Borrell'den açıklamalar

        Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulması ve bunun uygulanması gerektiğini söyledi. ABD Kongresinin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararından duyduğu memnuniyeti, "Netanyahu ve Gallant tutuklanıp UCM huzuruna çıkarılmalıdır." sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.11.2024 - 18:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:53
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        UCM kararını yorumladılar
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        Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirine yazılı yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini belirtti.

        ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullandı.

        UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını savunan sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.

        UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

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        BORRELL: CEZAYA SAYGI DUYUYORUM UYGULANMALI

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulması ve bunun uygulanması gerektiğini söyledi.

        Ürdün'de temaslarda bulunan Borrell, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Borrell, kararın siyasi olmadığını belirterek, "Mahkemenin kararına saygı duyulmalı ve uygulanmalı." dedi.

        Tüm AB ülkelerine çağrıda bulunan Borrell, "AB'nin de dahil olduğu tüm mahkeme üye ülkelerini kararı uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        ABD KONGRE ÜYESİNDEN UCM'NİN NETANYAHU KARARINA GÜÇLÜ DESTEK

        ABD Kongresinin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararından duyduğu memnuniyeti, "Netanyahu ve Gallant tutuklanıp UCM huzuruna çıkarılmalıdır." sözleriyle dile getirdi.

        ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

        Tlaib, Netanyahu'nun Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle hakkında çıkarılan tutuklama kararının "gecikmiş bir karar" olduğunu ifade ederek, "Bu karar, İsrail apartheid yönetiminin dokunulmaz şekilde adım attığı günlerin sona erdiğinin sinyalini veriyor." yorumunu yaptı.

        ABD'nin son 1 yıldır İsrail'e 18 milyar dolardan fazla askeri destek sağladığını anımsatan Tlaib, Amerikan silahlarının İsrail tarafından savaş suçlarında kullanıldığını artık herkesin bildiğini vurguladı.

        "Kendi hükümetimiz bu insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerindeki suç ortaklığımıza acilen son vermelidir." ifadesini kullanan ve Joe Biden yönetimine İsrail'e artık silah göndermemesi çağrısında bulunan Kongre üyesi, "Bugünkü tarihi tutuklama kararı, ölüleri ve yerinden edilmiş insanları geri getiremez ancak savaş suçlularının hesap vermesini sağlama yolunda büyük bir adımdır. Netanyahu ve Gallant tutuklanıp UCM huzuruna çıkarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        AMERİKAN-İSLAM İLİŞKİLERİ KONSEYİNDEN UCM'NİN KARARINA DESTEK

        Öte yandan, ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yazılı açıklama yaparak UCM'nin kararından büyük memnuniyet duyduklarını ve bu kararın uluslararası arenada uygulanması gerektiğini vurguladı.

        UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #beyaz saray
        #Netanyahu
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