İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren Trakya’dan başlayarak 10 ile 12 derece azalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 23 Kasım Cumartesi günü bölgede aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL'A KAR GELİYOR! Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunduğu ifade edilerek, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. REKLAM Pazar günü bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya’nın yüksek kesimlerde, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği kaydedildi. Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

“İstanbul: 3-7, Kocaeli: 4-9, Sakarya : 0-9, Yalova: 4-9, Edirne: -2-6, Kırklareli: -1-6, Tekirdağ: 2-7” İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI! İstanbul Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği'nden de meteorolojik uyarıda bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

REKLAM #Meteoroloji’ye göre;



Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, #Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren #İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.



Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; #Cumartesi… pic.twitter.com/iVOhNAhoEJ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 21, 2024 ANTALYA VALİSİ'NDEN TURUNCU KODLU UYARI Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine koordinasyon merkezinin gece boyunca çalışacağını belirtti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Şahin'in başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şahin, kentte beklenen yağışın gece yarısı zirve noktasına ulaşmasının, cuma akşamına kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini aktardı.

İlgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını vurgulayan Şahin, ekiplerin sahada hazır beklediğini bildirdi. Şahin, özellikle dere yataklarında evi bulunanları, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olanları ve zemin katlardaki iş yerlerinin sahiplerini tedbir almaları konusunda uyararak, "Ekipler, riskli ilçelere yönlendirildi ve teyakkuz halinde. Gece yarısı itibarıyla güncelleme yapıp, durumu değerlendireceğiz. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ASAT, ilçe belediyeleri, Karayolları, DSİ, itfaiye ve diğer paydaş kurumlar, sahada. Bu süreci koordine ediyoruz. Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak. Bu süreci olumsuzluk olmadan atlatacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM Öte yandan, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine taşımalı eğitime yarın geçerli olmak üzere bir gün ara verildiği duyurulmuştu. MARMARA VE EGE DENİZLERİNDE FIRTINA BEKLENİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. 7 İLDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren 14-18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra bölgemizin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü ilk saatlerden itibaren, bölgemiz genelinde beklenen yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın çarşamba günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor” denildi.

Açıklamada, “Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Hafta sonunda bölgemize bağlı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.