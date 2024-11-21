Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor! Putin: Karşılık vermeye devam ederiz

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim gittikçe tırmanıyor. Son olarak, Ukrayna, ABD yapımı Atacms füzelerini ve İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini Rusya içindeki hedeflerine fırlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Hipersonik Füze" açıklamalarında bulunarak, "Rusya Ukrayna'yı orta menzilli füzeyle vurdu. Batı gerilimi tırmandırırsa karşılık vermeye devam ederiz" diye konuştu.

REKLAM advertisement1 ZELENSKY, BİRLEŞİK KRALLIK GENELKURMAY BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kievde Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile bir araya geldi. PUTİN: ABD, TÜM DÜNYAYI KÜRESEL BİR ÇATIŞMAYA DOĞRU İTİYOR Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği balistik füze saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa seslendi. Putin, “Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam eden ABD ve NATO müttefikleri, daha önce Rusya Federasyonu topraklarında uzun menzilli stratejik silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıklamışlardı. Daha önce de vurguladığımız gibi Batılıların kışkırtmalarıyla başlayan Ukrayna’daki çatışma küresel bir nitelik kazandı” dedi.

Ukrayna’nın 19 Kasım'da 6 ATACMS ve 21 Kasım'da Storm Shadow füzeleriyle Rusya’nın Kursk ve Bryansk bölgelerine saldırı düzenlediğini ifade eden Trump, “Düşman tarafından yapılan saldırılar, hedeflerine ulaşamadı” dedi. Ukrayna’nın ABD ve İngiliz füzeleri ile Rus topraklarına saldırılarının hedefine ulaşamayacağını vurgulayan Putin, “Uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılması bu silahların üretildiği ülkelerin uzmanları olmadan mümkün değildir. Bu bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Batı yapımı füzelerle Rus topraklarına saldırı düzenlemesinin ardından kendilerinin de Oreşnik füzelerle karşılık verdiğini belirten Putin, “Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu. Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD’nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır” dedi.

Konuşmasında Rus füze sistemlerinden övgüyle bahseden Putin, “Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok. Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2 buçuk, 3 kilometre demektir” dedi. "KARŞILIK VERECEĞİZ" ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın ABD yapımı silahları Rus topraklarına düzenlediği saldırılarda kullanmasına dair verdiği izni değinen Putin, “ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor. ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak feshederek hata yaptığına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Rus topraklarına füze saldırılarının devam etmesi durumunda aynı şekilde karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, “Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda biz de kararlı ve mütekabiliyet esasına dayanan bir karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerinin bunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Ukrayna’da operasyonlarına devam edeceklerini belirten Putin, “Rusya askeri birlikleri, çatışma hattının tamamında başarılı bir şekilde ilerliyor ve Özel Askeri Operasyon kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek” dedi. İNGİLTERE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA MÜDAHİL OLDU MU? Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu söyledi. Kelin'in, İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamalara ilişkin bir bölüm yayımlandı.

REKLAM Mülakatın yayımlanan bir dakikalık bölümünde Kelin, "İngiltere bu savaşa doğrudan müdahil mi oldu?" sorusuna yanıt vererek, "Kesinlikle. İngiltere, şu an bu savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu savaş NATO ve İngiliz personelin müdahalesi olmadan olmazdı." diye konuştu. Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi? Haberi Görüntüle Kelin, Rusya'ya farklı ülkelerin ekipman ve personel desteği verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Birçok yabancı ülkeden yabancı asker Ukrayna tarafında savaşıyor. Kursk bölgesinde Polonya askerleri tarafından giyilen üniformaları giyen Polonyalı bir birlik gördük." ifadesini kullandı.

Rus Büyükelçi Kelin'in açıklamaları, İngiliz basınına dün yansıyan, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanıldığı haberinin ardından geldi. İngiltere basınına göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar bulduğunu açıklamıştı.

Rusya, Storm Shadow füzeleri dışında ABD yapımı Kara Taktik Füze Sistemlerinin (ATACMS) de Ukrayna tarafından Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlenen saldırıda kullanıldığını bildirmişti. REKLAM Büyükelçi Kelin'in mülakatının tamamı İngiltere saatiyle 17.00'den (TSİ 20.00) sonra yayımlanacak. KİEV'DE BAZI BÜYÜKELÇİLİKLER KAPATILDI Kiev'deki ABD Büyükelçiliği de "20 Kasım'da ciddi bir hava saldırısı ihtimali olduğu" bilgisinin alınmasının ardından geçici olarak kapatıldı.

Büyükelçilik açıklamasında burada çalışanlara sığınağa gitme talimatı verildiği belirtildi. Ayrıca ABD vatandaşlarına da hava saldırısı uyarısı duyduklarında sığınaklara gitmeye hazır olmaları çağrısı yapıldı.

İspanya, İtalya ve Yunanistan da Kiev'deki büyükelçiliklerini Çarşamba günü kapalı tutacaklarını açıkladı. ABD UKRAYNA'YA KARA MAYINI VERİLMESİNİ ONAYLADI ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdi.

Anti-personel kara mayınları, tank gibi askeri taşıtlara karşı kullanılan mayınlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik kullanılıyor. İsmini gizli tutan ABD savunma yetkilisi, mayınların yakında Ukrayna'ya teslim edilebileceğini, Washington'ın bu mayınların Ukrayna topraklarında kullanılmasını beklediğini aktardı.

ABD'nin sağlayacağı bu mayınlar, belirli bir süre için aktive ediliyor ve kalıcı olarak kullanılamıyor. ABD'li yetkili ayrıca Ukrayna'nın bu mayınları, yoğun yerleşim bölgelerinde kullanmamayı da taahhüt ettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU? Ukrayna ordusu, Rusya'nın 1000 günü aşan savaş boyunca ilk kez nükleer olmayan kıtalararası balistik füze (IBM) fırlattığını öne sürdü. Rusya'dan Ukrayna'nın iddiasına yönelik açıklama yapılmadı. ABC News'e konuşan Batılı bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattığı iddiasını yalanladı. Ukrayna ordusunun açıklamasına göre, Rusya, bu sabah Ukrayna'ya düzenlediği saldırısı sırasında güney Astrahan bölgesinden kıtalararası bir balistik füze fırlattı. Kiev, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta ilk kez bu kadar güçlü, uzun menzilli bir füzeyi kullandığını söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri fırlatmanın Rusya'nın Astrahan bölgesinden, Hazar Denizi'ne sınırı olan Vologograd'ın güney doğusundaki bir alandan gerçekleştiğini söyledi. Hava Kuvvetleri herhangi bir can kaybı ya da hasar olup olmadığı ya da hava savunmasının IBM'i etkisiz hale getirip getirmediği konusunda bilgi vermedi. "MOSKOVA GÖRÜŞMELERE AÇIK" Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışma konusunda kendi çıkarlarını ve sahadaki durumu dikkate alan herhangi bir "gerçekçi" barış girişimini değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Zaharova, Moskova'nın görüşmelere açık olduğunu ve barış çözümü bulmaya çalışan ülkelere minnettar olduğunu söyledi. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: NELER OLUYOR? TRT Russian Dijitalden Mehmet Furkan Dündar, yabancı lejyonların Rusya-Ukrayna savaşına stratejik etkilerini AA Analiz için kaleme aldı. Rusya-Ukrayna savaşı, iki devlet arasındaki bir çatışma olmaktan çıkıp küresel düzeyde bir güç mücadelesine dönüşürken, sahadaki aktörlerin çeşitliliği de yeni boyutlar kazanıyor. Hem Ukrayna hem de Rusya geleneksel ordu güçlerini aşarak yabancı savaşçılardan oluşan lejyonları savaş sahnesine taşıyor. Bu gelişme, yalnızca savaşın gidişatını değil, aynı zamanda uluslararası diplomasinin seyrini ve jeopolitik dengeleri de derinden etkiliyor.

YABANCI ASKERİ LEJYONLARIN ORTAYA ÇIKIŞI Yabancı askeri lejyonların kökeni, devletlerin savaş sahnesinde geleneksel güç unsurlarını tamamlayacak esnek ve hızlı müdahale kabiliyeti arayışına dayanıyor. Paralı askerler ya da gönüllü birlikler, tarih boyunca ulus devletlerin kapasitesini aşan durumlarda tercih edildi. Modern çatışmalarda ise bu lejyonlar, küresel çapta mobilize edilebilen bir insan gücü ve stratejik avantaj sağlama aracı olarak öne çıkıyor.

REKLAM Örneğin, Fransız ve İspanyol yabancı lejyonları, Cezayir ve Rif savaşlarında sömürge politikalarını destekleyerek sömürge karşıtı isyanları bastırmada önemli roller üstlendi. Modern dönemde ise Rus Wagner grubu ve Batılı gönüllüler, Suriye iç savaşında yabancı lejyonların askeri gücün yanı sıra ideolojik ve siyasi bir araç olarak da kullanılabileceğini ortaya koydu. Benzer şekilde, yabancı savaşçılar Afganistan, Irak, Çeçenistan ve Nijerya’da ideolojik motivasyonlarla yerel direniş hareketlerine destek sağlarken, uluslararası koalisyon güçleri ve gönüllü askerler de devletler arası müdahalelerde belirleyici aktörler haline geldi.

Rusya-Ukrayna savaşında yabancı lejyonların varlığı, hem çatışmanın uluslararası boyutunu hem de tarafların stratejik önceliklerini ortaya koyuyor. Ukrayna’nın "uluslararası lejyonu" savunma hattını güçlendirmek ve cephede uzman asker açığını kapatmak amacı taşırken, Rusya tarafında bu tür unsurlar daha çok müttefik ülkelerden sağlanan destekle şekilleniyor.

KUZEY KORE ORDUSU: GİZEMLİ VE DİSİPLİNLİ BİR GÜÇ 12 Kasım 2024’te Kuzey Kore ve Rusya stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayarak aralarındaki askeri bağları güçlendiren kritik bir adım attı. 23 maddeden oluşan bu anlaşma, iki ülkenin savunma işbirliğini kurumsallaştırmayı ve özellikle dış saldırılar karşısında birbirlerine kapsamlı destek sağlamayı hedefliyor. Dünyanın en kapalı ve disiplinli askeri güçlerinden biri olarak bilinen Kuzey Kore ordusu, yaklaşık 1,28 milyon aktif asker ve 600 bin yedek personelden oluşuyor. Zorunlu askerlik süresinin erkeklerde 10, kadınlarda ise 8 yıla kadar uzadığı bu orduda ideolojik eğitim ve rejime sadakat temel yapısal unsurlar arasında yer alıyor. Ancak teknolojik altyapı eksikliği ve sınırlı uluslararası deneyim, ordunun gerçek savaş kabiliyetine dair ciddi soru işaretleri yaratıyor.

REKLAM RUSYA SAFINDA KUZEY KORE ASKERLERİNİN OLASI ETKİLERİ Kuzey Kore askerlerinin Rusya tarafında savaşacağına dair iddialar uluslararası toplumda geniş yankı buldu. Moskova bu iddiaları yalanlarken tarafların yalnızca askeri tecrübe paylaşımında bulunduğunu ifade etti. Ancak bu olasılığın etkileri hem Rusya hem de Kuzey Kore açısından dikkat çekicidir. Rusya açısından bakıldığında, Kuzey Koreli askerler cephedeki insan gücü açığını kapatma potansiyeline sahip oldukları gibi disiplinleri ve ideolojik bağlılıkları sayesinde de belirli görevlerde avantaj sağlayabilirler. Kuzey Kore için ise bu katılım, uluslararası izolasyondan kurtulma ve Rusya ile derinleşen bağlarla ekonomik yaptırımları hafifletme çabalarına katkı sunabilir.

Ancak bu işbirliğinin olumsuz etkileri de göz ardı edilemez. Rusya için Kuzey Kore askerlerinin varlığı, yerel askerler arasında moral bozukluğuna yol açabilir ve sahada koordinasyon sorunlarını tetikleyebilir. Ayrıca Rusya bu hamleyle Batı’nın daha sert yaptırımlarıyla karşılaşabilir. Kuzey Kore askerleri ise yüksek kayıplar verirse ya da sahada herhangi bir başarısızlık yaşarlarsa bu durum medyada kaçınılmaz olarak görünür olacaktır. Bu minvalde, Kuzey Kore rejiminin uluslararası itibarı zedelenebilir.

REKLAM UKRAYNA’DA YABANCI SUBAYLAR: GEREKLİLİK Mİ, RİSK Mİ? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin 25 Ekim’de imzaladığı yasa tasarısı, Ukrayna "uluslararası lejyonunda" savaşan yabancı gönüllülerin bundan böyle subay olarak da görev yapmalarına olanak tanıyor. Bu adım, savaşın kritik bir dönüm noktasında alınmış gibi görünüyor. 50’den fazla ülkeden savaşçı barındıran Ukrayna "uluslararası lejyonu" başlangıçta sembolik bir girişim olarak görülüyordu. Ancak savaşın uzaması, tecrübeli liderlik ihtiyacını artırdı. Bu sebeple Ukrayna ordusuna yabancı subayların atanması, hem teknik bilgi hem de savaş deneyimi eksikliğini gidermeyi amaçlayan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu adımın riskleri de bulunuyor. Ukrayna askerlerinin yabancı bir subayın komutası altında çalışmaya yönelik tepkisi, moral kaybına neden olabilir ve iç gerilimlere yol açabilir. Ayrıca yabancı subayların varlığı, Ukrayna’nın savaş iradesinin uluslararası güçlerin yardımına daha fazla bağlı olduğu algısını derinleştirebilir. SAVAŞIN UZAMASI: GÜÇ VE MOTİVASYON DENGESİ Rusya ve Ukrayna’nın yabancı lejyonlara karşı artan bağımlılığı, savaşın uzamasına yönelik stratejik bir hazırlık olarak değerlendirilebilir. Ancak bu durum, güç ve motivasyon dengesi açısından her iki taraf için de riskler barındırıyor.

REKLAM Dil engeli ve operasyonel entegrasyon, yabancı askerlerin sahadaki etkinliğini hem Ukrayna hem de Rusya açısından karmaşık bir hale getiriyor. Örneğin, komuta ve kontrol süreçlerinde yaşanabilecek iletişim kopuklukları, muharebe sırasında koordinasyon zorluklarına yol açabilir ve operasyonların etkinliğini tehlikeye atabilir. Bu durum, yabancı birliklerin katkısını sınırlayarak hem yerel askerler hem de komutanlar için ek bir yük haline gelebilir.

Rusya, ekonomik yaptırımların uzun vadeli etkileriyle lojistik kapasitesini ve askeri üretimi sınırlandırırken Kuzey Kore gibi dış desteklerle kısa vadeli çözümler sağlayabilir. Ancak savaşın uzamasıyla insan kayıpları ve ekonomik maliyetler artmaya devam edecektir. Ukrayna açısından bakıldığında ise Batı’nın sağladığı destek aslında ülkenin iç kaynaklarını tüketiyor. Bu noktada, yabancı lejyonların ordu içindeki varlığı sahadaki motivasyonu etkileyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Rusya-Ukrayna savaşı yalnızca cephede değil, tarafların uluslararası desteği sürdürebilme kapasitesine bağlı olarak şekillenmeye devam edecek. Güç ve motivasyon kaybı yaşayan tarafın stratejik gerilemesi, savaşın nihai sonucunu belirleyecek en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.