Fethi Pekin: Adalet ve fair-play arayışındayız!

Fenerbahçe'deki hukuki konuları konuşmak üzere yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin ve Alper Alpoğlu, kulüp avukatı Erden Gürden'le birlikte HT Spor'a konuk oldu.

3 Temmuz'da uğranan zararlarla ilgili ilk duruşma yapılırken, HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul'a konuşan sarı-lacivertli yöneticiler konuya açıklık getirdi.

FETHİ PEKİN: F.BAHÇE'YE YAPILAN BİR KUMPAS

Yaklaşık 13.5 senelik bir süreç bu. 3 Temmuz 2011'de FETÖ'cü polislerin, savcıların, hakimlerin, terör örgütü üyesi olan kişilerin Fenerbahçe'ye, Aziz Yıldırım'a, Şekip Mosturoğlu'na, İlhan Ekşioğlu'na, bazı çalışanlarımıza yapılan bir operasyon, kumpas. Aziz Başkan başından beri ifade ediyor.

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"SÖYLEMLERİMİZ KANITLANDI"

İlk 7 yılı Aziz başkan zamanı, son 7 yılki dönem de bizim zamanımız... Bu operasyon sonucunda tutuklamalar, yargılamalar oldu. Haklarında cezalar verildi ve daha sonra yeniden yargılanarak beraat ettiler. Bu beraat kararları Yargıtay'da onandı. En başından beri dediğimiz 'Biz şike yapmadık, bu işlerin içinde yokuz, bu bir kumpastır' söylemlerimiz kanıtlanmış oldu.

"TAZMİNAT DAVASI İÇİN KARARLARIN NETLEŞMESİNİ BEKLEDİK"

Biz bir bayrak devraldık ve kulübün bütün davalarını inceledik. Kumpas ve sözde şike yargılamasını yakından takip etmeye başladık. Süreç sonunda haklı çıktık ve beraat kararları onandı. Akabinde 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kumpas davasında yüzlerce, binlerce yıl ceza çıktı. Birçoğu firarda birçoğu içeride... Bu cezalar neden verildi? Örgüt mensubu olmalarından, zincirleme evrakta sahtecilik yapmalarından dolayı, kanunsuz yere dinlemeler ve özel hayatın ihlali gibi birçok suçtan ceza aldılar. Yargı mensupları da Yargıtay'da yargılanıyor, o süreç devam ediyor. Sonuca göre onunla da ilgili bir girişimimiz olabilir. Tazminat davasını açmak için beraat kararlarının netleşmesini bekledik. Şekip Bey'le (Mosturoğlu) birlikte dosyanın hızlandırılması için girişimlerde bulunduk. Dosya zaman aşımına uğrama riski olan dosyaydı, zaman aşımına uğrayınca da beraat etmiyorsunuz. Bu da olumlu bir şey değil.