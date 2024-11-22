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        Haberler Gündem MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!

        MİT, albümündeki tarihi fotoğrafları yayınladı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), arşivinde yer alan tarihi fotoğrafları internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' albümünde yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:43
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        • 1

          MİT'in internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' bölümü içinde '100 Yıllık' adı altında, teşkilat tarihinde alıntıların yer aldığı çalışma yayınlandı. Tarihi fotoğrafların yer aldığı albümde, İtalyanların 1911'de Türk toprağı olan Trablusgarp'ı (Libya) işgalini önlemek için gizlice bölgeye giden Enver Paşa, Süleyman Askeri Bey, Yakup Cemil, Kuşcubaşı Eşref, Fethi Okyar, Mustafa Kemal Paşa'nın toplu fotoğraf yer aldı. Ayrıca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı Nuri Conker ile Trablusgarp'ta çekindiği fotoğraf ile Birinci Dünya Savaşı'nda katıldığı cephelerdeki çeşitli fotoğrafları yayınlandı.

        • 2

          SÜLEYMAN ASKERİ BEY

          Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey'in Trablusgarp'a Molla Cemil adında sahte kimlikle giderek bölgede faaliyet yürüttüğü aktarıldı. Albümde, Süleyman Askeri Bey ile ilgili, "Birinci Dünya Savaşı öncesinde, 1911 yılında İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine İtalyan işgaline karşı Trablusgarp'ın müdafaasında görev aldı. Jön Türkler kılık değiştirerek Mısır üzerinden, Trablusgarp'a geçerek müthiş bir direniş örgütlediler. Süleyman Askeri imam kılığında Trablusgarp'a Mısır üzerinden gizlice geçti. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Ali Fethi Okyar, Eşref Sencer Kuşçubaşı, Yakub Cemil, Süleyman Askeri hep birlikte Bingazi'deki savaşlara katıldı. Süleyman Askeri, 21 Ağustos 1912'de Bingazi ve Havalisi Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.

        • 3

          Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın safında katılması üzerine Teşkilat-ı Mahsusa Başkanlığı görevinin yanında 20 Aralık 1914 tarihinde Irak ve Havalisi Genel Komutanı olarak atandı. Irak Cephesi'nde Osmancık Taburu ile Rota Muharebesi'nde İngilizleri durdurdu ama ayağından yaralandı ve Bağdat'a hastaneye kaldırıldı, burada yaralı halde Basra'yı geri almak için planlar yaptı ve harekete geçti. Şuaybiye Muharebesi'nde komutası altındaki birliklerin 14 Nisan 1915 tarihinde İngiliz Ordusu'na mağlup olması üzerine tabancasıyla intihar etti" ifadelerine yer verildi.

        • 4

          KUT'ÜL AMARE ZAFERİ VE HALİL KUT PAŞA

          Birinci Dünya Savaşı'nın Irak cephesinde İngilizlere karşı kazanılan Kut'ül Amare Muharebelerine ilişkin, "Osmanlı tarihinin en büyük zaferlerinden biri 29 Nisan 1916'da elde edildi. Türk ordusu, Birinci Dünya Savaşı içerisindeki ikinci zaferini İngilizlere karşı kazandı. Zaferde son derece önemli olan Teşkilat-ı Mahsusa, istihbari anlamdaki başarılar arasında tarihi bir önem taşır" denildi.

          Ayrıca, Kut'ül Amare Muharebesi'nin muzaffer komutanı Halil Paşa'nın Soyadı Kanunu sonrası 'Kut' soyadını aldığı belirtildi.

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