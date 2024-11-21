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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı

        Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'daki doğum oranlarının düşüklüğünü eleştiren Elon Musk, bir kez daha Avrupa'yı hedef aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:09
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        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
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        ABD Başkanı Trump'ın ikinci dönem başkanlığında aktif görev almaya hazırlanan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, paylaşımlarıyla Avrupa'yı hedef almaya devam ediyor.

        Musk son olarak, hangi ülkelerin AB'ye ödedikleri katkı paylarından daha fazlasını aldıklarına yönelik bir grafiği paylaştı ve "Vay canına, AB'nin maliyetinin büyük kısmını Almanya üstleniyor!" notunu düştü.

        Musk'ın paylaştığı Statista verisine göre doğrudan parasal katkılar açısından 9 AB üyesi AB'den aldıklarından daha fazla katkıda bulundu. Grafiğe göre Almanya, aldığından 25,5 milyar euro daha fazla katkıda bulunarak sıralamada ilk sırada yer alırken, onu 12,3 milyar euroluk net katkıyla Fransa takip etti. Bu 9 ülkeye karşılık AB'den en fazla parasal yardım alan ülke 11,9 milyar euro ile Polonya olurken, onu 4,2 milyar euro ile Yunanistan ve 4,1 milyar euro ile Macaristan takip etti.

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        Ancak Bertelsmann Vakfı'nın çalışmasına göre bu listenin en tepesinde olmak ülke için her zaman olumsuz olmayabilir. Örneğin çalışmaya göre Almanya'da AB'ye katkı yüksek olmasına karşın AB pazarı Almanların ortalama gelirlerini 1000 eurodan fazla artırdı ve bu da AB'nin 840 euroluk ortalama artışının üzerinde olmasıyla dikkat çekiyor.

        "AVRUPA ÖLÜYOR" DEMİŞTİ

        Öte yandan Elon Musk'ın Avrupa'yı hedef alan açıklamaları ilk değil. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde de Avrupa'da doğurganlık oranlarındaki düşüşle ilgili bir gönderiyi "Avrupa ölüyor" notuyla paylaşarak bir kez daha küresel tartışmayı alevlendirmişti.

        Musk daha önce 2022'de de "İnsanlar daha fazla çocuk sahibi olmazsa medeniyet çökecek. Sözlerimi aklınızda tutun" demişti.

        "ELON MUSK AVRUPA İÇİN EN ENDİŞE VERİCİ İSİMLERDEN"

        Musk geçmişte sıklıkla Avrupa'yı hedef alsa da, The Economist'te yer alan bir analize göre artık ABD'de Trump yönetiminde aktif görev alacak Musk'ın AB için daha endişe verici.

        Zira Elon Musk ve Avrupa politikacıları arasındaki tartışma, sosyal medya platformu X'te sıklıkla şiddetli bir söz düellosuna dönüşüyor.

        Geçtiğimiz haftalarda Alman şansölyesi Olaf Scholz'u 'aptal' olarak adlandıran Musk 205 milyon takipçisine Avrupa'nın 'ölmekte olduğunu' söylerken göçmenler ve düşük doğum oranı nedeniyle "Avrupa'nın iç savaşa doğru gidiyor gibi göründüğünü" iddia ediyor ve zıt inançlara sahip vatandaşların gelecekte öldürülebileceğini öne sürüyor.

        ENERJİ FİYATLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

        Paylaşımlarına seçim sonrası da ara vermeden devam eden Elon Musk Kasın ayında da Avrupa'daki enerji fiyatları üzerinden hükümetleri eleştirmişti.

        Sahibi olduğu X hesabında, bir kullanıcının, sanayi kullanıcıları için 2023 ortalama elektrik fiyatlarını paylaştığı grafiği alıntılayan Musk "Vay canına, İngiltere ve Avrupa'da elektrik fiyatları inanılmaz yüksek" notunu düşmüştü.

        İNGİLİZ HÜKÜMETİNİ DE HEDEF ALMIŞTI

        İngiltere'nin Southport kasabasında Ağustos ayında üç kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından aşırı sağcı grupların başlattığı şiddet eylemlerine yönelik de eleştirilerde bulunmuştu.

        X'in sahibi Musk, Liverpool kentindeki ayaklanmaya ilişkin bir videonun altına "İç savaş kaçınılmaz" yorumu yapmıştı. Musk, bu paylaşımı sonrası Başbakan Keir Starmer’ı ve İşçi Partisi hükümetini hedef alan paylaşımlarına devam ederek "Sovyetler Birliği mi yoksa İngiltere mi?" yorumunu yapmış, İngiliz hükümet yetkililerinin sert tepkisi ile karşılaşmıştı.

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        #Elon Musk
        #avrupa
        #dünya
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