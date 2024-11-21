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        Haberler Dünya Diplomasi AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi - Öne çıkan haberler | Dış Haberler

        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulması ve bunun uygulanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:43
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        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
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        Ürdün'de temaslarda bulunan Borrell, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Borrell, kararın siyasi olmadığını belirterek, "Mahkemenin kararına saygı duyulmalı ve uygulanmalı." dedi.

        Tüm AB ülkelerine çağrıda bulunan Borrell, "AB'nin de dahil olduğu tüm mahkeme üye ülkelerini kararı uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Netanyahu'ya tutuklama emri!
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        #haberler
        #UCM kararı
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