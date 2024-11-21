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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaya geçidinde hafriyat kamyonu ezdi! Kaza farklı sebep aynı! | Son dakika haberleri

        Yaya geçidinde hafriyat kamyonu ezdi! Kaza farklı sebep aynı!

        İstanbul Üsküdar'da yaya geçidinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda 81 yaşındaki Hanife Güler, yaya geçidinden geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın görüntüsü ise dehşete düşürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:19
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        Kaza farklı sebep aynı!
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        Üsküdar'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hanife Güler’e hafriyat kamyonu çarptı.

        DHA'nın haberine göre kamyonun altında kalan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ

        Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hanife Güler (81) parktan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada trafik ışıklarında duran Hafriyat kamyonu birden hareket ederek yaşlı kadına çarptı.

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        Çarpmanın etkisiyle Hanife Güler kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güler'i kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        AĞIR YARALANDI, HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Hanife Güler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonun şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kaza

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