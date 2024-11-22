Füzeli hamleler! Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?

Rusya-Ukrayna hattında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta son günlerde gerilim yükseldi. Gerilimi yükselten adım ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanımasına izin vermesinin ardından geldi.

Ukrayna, 19 Kasım'da Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenledi.

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ABD yönetiminin Ukrayna'ya verdiği iznin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Ukrayna 21 Kasım'da ise bu kez İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini Rusya içindeki hedeflerine karşı kullandı. REKLAM PUTİN İLK KEZ KONUŞTU

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, dün akşam ilk kez konuştu. Rusya'nın Perşembe sabahı Ukrayna'nın Dnipro kentindeki bir askeri tesise deneysel bir balistik füze fırlattığını ve Moskova'nın Kiev'e Rus hedeflerine karşı kullanılan silahları sağlayan batılı ülkeleri vurma "hakkına" sahip olduğunu söyledi. "GERİLİMİN TIRMANMASI DURUMUNDA RUSYA YANIT VERECEK"

Rus lider Putin, "En yeni Rus orta menzilli füze sistemlerinden biri, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildi. Roketle uğraşan bilim insanlarımız buna 'Oreşnik' adını verdiler. Testler başarılı oldu, fırlatma hedefine ulaştı. Ukrayna topraklarında, bugün bile füze teknolojisi ve diğer silahlar üreten, Sovyetler Birliği zamanından beri bilinen en büyük sanayi komplekslerinden biri Dnepropetrovsk şehrinde vuruldu." diye konuştu.

REKLAM Putin konuşmasında, gerilimin tırmanması durumunda Rusya'nın "kararlı ve simetrik bir şekilde yanıt vereceğini" söyledi. Batı'nın kışkırttığı Ukrayna'daki bölgesel çatışmanın küresel nitelikte unsur kazandığını dile getiren Putin, Rus hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürttüğünü, Ukrayna'nın açıkça belirlediği hedeflere ulaşamadığını aktardı.

Bu tür silahların kullanılmasının "özel askeri operasyon" bölgesindeki çatışmaların gidişatını etkileyemeyeceğini ifade eden Putin, Rus birliklerinin tüm muharebe hattı boyunca başarılı şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Putin, "Rusya, silahlarının Rus hedeflerine karşı kullanılmasına izin veren ülkelerdeki hedeflere karşı silah kullanma hakkını saklı tutuyor" ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY: PUTİN SAVAŞI BÜYÜTMEK İÇİN İKİNCİ ADIMI ATTIĞINI İTİRAF ETTİ Ukrayna ordusu, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın savaşta ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) attığını iddia etmişti. Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha sonra bu iddiayı yumuşatarak atılan füzenin uçuş hızı ve irtifası açısından bir ICBM'nin "tüm parametrelerine" sahip olduğunu söyledi.

REKLAM Zelenskiy açıklamasında, "Açıkçası, Putin Ukrayna'yı bir test sahası olarak kullanıyor. Bugün Putin, bu yıl savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti. Yeni bir balistik füze kullanıldı. Putin, Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan şehrimiz Dnipro'yu vurdu." ifadelerini kullandı. Rusya'nın en az 11 bin Kuzey Koreli askeri savaşa dahil ettiğini belirten Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıda ilk kez yeni bir Rus balistik füzesinin kullanıldığını dile getirdi. Zelenskiy, "Bu, Rusya'nın bir yıl içinde gerilimi tırmandırmaya yönelik ikinci adımıdır." ifadesini kullandı.

Ülkesine yönelik yeni bir füzenin kullanılmasıyla Rusya'nın Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu, savaşın ölçeğinde ve vahşetinde açık ve ciddi bir artıştır." değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, dünyanın Rus saldırılarına yeterli ölçüde tepki vermediğini, Rusya'nın bu savaşı sürdürmek için "tüm imkanları" kullandığını belirterek şunları kaydetti:

"Rusya'yı ancak güç kullanarak mümkün olan gerçek barışa zorlamak gerekiyor. Aksi takdirde sadece Ukrayna'ya yönelik değil, sonsuz Rus saldırıları, tehditler ve istikrarsızlaştırma yaşanacaktır." REKLAM İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANI : İSTENİRSE BU GECE SAVAŞIRIZ Diğer yandan, İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Rusya'nın Doğu Avrupa'yı işgal etmesi halinde onları karşılayacaklarını belirterek, "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız." dedi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Korgeneral Magowan, İngiltere Parlamentosunun Savunma Komitesinde üyelerinin sorularını yanıtladı. Healey, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda Lordlar ve Avam Kamarası üyelerine 2 brifing verildiğini belirtirken, Rusya'nın 10 bine yakın Kuzey Koreli askeri cepheye sürdüğünü ifade etti. Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı savunma bütçesini milli gelirin yüzde 2,5'ine çıkarmanın önemine vurgu yapan Healey, "İngiltere, NATO'nun doğu kanadına bir tümen konuşlandırıp varlığını sürdürebilir mi?" sorusunu gizli oturumda yanıtlayacağını belirterek cevapsız bıraktı.

Healey yerine soruya yanıt veren Korgeneral Magowan, "Sayın Bakan'ın bu konuda gizli oturum teklif ettiğinin farkında olarak şunu söyleyebilirim; İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız. Eğer Ruslar bu gece Doğu Avrupa'yı işgale başlarsa onları savaşta biz karşılarız." diye konuştu. Bu yanıt üzerine Healey, "Zaten şu anda oradayız, Estonya'dayız." ifadesini kullandı.