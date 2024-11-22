Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü | Son dakika haberleri

        Sivas'ta dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü

        Sivas'ta üst katı dershane, alt katları iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, dershanenin sahibi olduğu öğrenilen 47 yaşındaki matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 06:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 06:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas’ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.

        Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

        Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MATEMATİK ÖĞRETİMENİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cansız bedenine ulaştı.

        Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivas
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        İstanbul'a kar geliyor
        İstanbul'a kar geliyor
        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Yetkisiz çakar kullanana ceza yağacak
        Yetkisiz çakar kullanana ceza yağacak
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Habertürk Anasayfa