Çalışma saatlerimiz uzun, çalışma hayatımız kısa

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusun çalışma hayatında kalma süresi 2014 yılında ortalama 27,3 yıl iken pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılında 26,6 yıla düştükten sonra 2023’te 29,5 yıl oldu. On yıllık dönemde 2,2 yıl arttı. Erkeklerin çalışma ömrü 2014’te 37,9 yıl iken 2020’de 36,4 yıla düştü, 2023’te ise on yıl öncesine göre 1,3 yıl artarak 39,2 yıl oldu. Kadınların çalışma ömrü ise 2014’te 16,5 yıl iken 2019’da 19,1 yıla kadar yükseldi. Ancak 2020’de 17,0 yıla düştükten sonra 2023’te 20,2 yıl oldu. Türk kadınlarının çalışma ömrü on yıl öncesine göre 3,7 yıl arttı.

TÜRKİYE VERİSİNDE TÜİK İLE EUROSTAT ARASINDA 0,4 PUANLIK FARK Avrupa Birliği'nin İstatistik Ofisi EUROSTAT verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılında ortalama çalışma ömrü 29,9 yıl olarak hesaplandı. Öncelikle TÜİK'in verisi ile EUROSTAT'ın verisi arasındaki yaklaşık 5 aya karşılık gelen 0,4 puanlık farka açıklık getirelim.

Türkiye İstatistik Kurumu yetkilileri, söz konusu farklılığın temelinde göstergenin hesaplanmasında kullanılan yaşam tabloları bulunduğunu, TÜİK kendi ulusal hesaplamalarını kullanırken, EUROSTAT’ın kendi hesaplamalarına dayalı girdi kullandığını belirttiler. AB ÜLKELERİNE GÖRE EN SONDAYIZ Türkiye’de çalışma ömrü her ne kadar on yıllık dönemde 2,2 yıl artış kaydetse de Türkiye’deki çalışma ömrü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göre oldukça düşük kalıyor.

EUROSTAT 27 Avrupa Birliği üyesi ülke ile EFTA ülkeleri İzlanda, Norveç ve İsviçre ile aday ülkeler Türkiye ve Sırbistan'daki çalışma ömrü sürelerini hesaplıyor. Çalışma hayatı süresi göstergesi, şu anda15 yaşında olan bir kişinin hayatı boyunca işgücünde olması beklenen tahmini yıl sayısını gösteriyor. Buna göre, AB üyesi ülkelerde ortalama çalışma hayatı süresi 2023 yılında kadınlarda 34,7 yıl, erkeklerde 39,0 yıl olmak üzere ortalama 36,9 yıl olarak ölçüldü. İzlanda (45,7), Hollanda (43,7), İsveç (43,1), İsviçre (42,7), Danimarka (41,3), Norveç (31,1), Estonya (40,8), İrlanda (40,0) kırk yıl ve üzeri çalışma ömrü ile ilk sıraları aldı.

Türkiye, 29,9 yıllık çalışma ömrü ile listede son sırada yer buldu. Türkiye'ye en yakın ülke Romanya (32,2) olurken bu ülkeyi İtalya (32,9), Hırvatistan (34,0), Yunanistan (34,2), Bulgaristan (34,5) izledi. Dikkat edileceği gibi çalışma ömrü Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yüksek, Güney Avrupa ve Balkan ülkelerinde daha kısa seyrediyor. ÇALIŞMA ÖMRÜ AB ÜLKELERİNDE DE ARTTI

AB ülkelerinde çalışma ömrü süresi 2013 yılında kadınlarda 32,0, erkeklerde 37,2 yıl olmak üzere ortalama 34,6 yıl oldu. On yıllık dönemde ortalama çalışma ömrü 2,3 yıl arttı. TÜRKİYE'DE KADINLARIN ÇALIŞMA ÖMRÜ ERKEKLERİN YARISI Türkiye'de 2023 yılında erkeklerin çalışma ömrü AB ülkeleri ortalamasını da aşarak 39,2 yıl oldu. Buna karşılık kadınların çalışma ömrü 20,2 yılda kaldı. AB ülkelerinde kadın ve erkeklerin çalışma süresi arasında sadece 4,3 yıl fark bulunurken, Türkiye'de 19 yıl fark bulunuyor. Türkiye'de erkeklerin çalışma ömrü kadınların iki katına ulaşıyor.

Avrupa genelinde de kadınların çalışma süresi genel olarak erkeklerden daha kısa olmakla birlikte Litvanya ve Estonya’da kadınların çalışma ömrü erkeklerden sırasıyla 1,3 yıl ve 0,8 yıl daha fazla.