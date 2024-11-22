1.2 milyar liralık Bitcoin'i var

İş insanı ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Onursal Başkanı Besim Tibuk'un büyük ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Net Holding, Bitcoin'deki yükselişten büyük bir varlık kazanımına imza attı.

REKLAM advertisement1

Net Holding'in son açıkladığı finansal sonuçlara göre firmanın 30 Eylül 2024 itibarıyla 352.67 Bitcoin'i bulunuyordu. Bilançoda yer alan bilgiye göre söz konusu tarihte bu Bitcoinlerin toplam değeri ise 540 milyon 351 bin TL'ye denk geliyordu.

Bugün Bitcoin 100 bin doları zorlarken Net Holding'in kripto varlık toplamı da yaklaşık 1 milyar 201 milyon liraya ulaştı. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK OLARAK SINIFLANDIRIYOR REKLAM Kripto varlık düzenlemeleriyle Bitcoin'in yasal olarak hangi varlık kategorisinde değerlendirileceğinin netleştirilmesi bekleniyor. Net Holding ise son bilançosunda Bitcoin'i 'maddi olmayan duran varlıkları' içerisine dahil etti. Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubuna 'maddi olmayan duran varlıklar' deniyor. Patent, telif, lisans, marka, ruhsat, yazılım programı, internet alan (domain) adı ve benzeri varlıklar bu sınıfta yer alıyor.

Konuyla ilgili HABERTÜRK'e bilgi veren uzmanlar mevcut yasalara göre Bitcoin'i bir yazılım olarak değerlendirmenin uygun olacağını, dolayısıyla sınıflandırmanın doğru olduğunu belirtti. Çeşitli ülkelerde olduğu gibi bir resmi ödeme aracı olarak kabul edilmesi durumunda ise sınıflandırmanın değişeceğini ifade etti.