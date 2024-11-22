TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hakem gelmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Başkan Hacıosmanoğlu, kendisinin görevde olduğu sürece yabancı hakem gelmeyeceğini söyledi.

Bugün milli takım arasından dolayı hakem semineri vardı. Gerekli konuşmaları yaptık. Söylememiz gereken her şeyi söyledik. Onlara da aynı şeyi söyledim. Yabancı konusu en çok sizi rahatsız etmesi lazım diye. Pırıl pırıl gözlerinize bakıyordu gençler. Tecrübe olanları da var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Seçimden önce de aynı şeyi söyledim. Orada asıl konu şu; arkadaşlara söyledim 'sizin bu konudaki tartışma polemiklere son verecek olan sizsiniz' dedim.

"KULÜPLERİN İSTEĞİ DOĞAL HAKLARIDIR"

Kulüplerimiz illa ki yabancı hakem istiyorlarsa doğal haklarıdır. Herkes bizim samimiyetimize, tarafsızlığımıza inanıyor. Kulüpler kurullarla ilgili açıklama yaparken 'Başkana güveniyoruz' dediler. Kurullar benim uhdemde. Ona ne kadar güveniyorsanız bana da o kadar güvenin. İnsanlar bize inanıyor. Hiçbir federasyon elindeki gücü başkalarına devretmek istemez. Kötü niyetle olursan istediğini düşürürsün, istediğini şampiyon yaparsın. Ben birçok kulüp başkanı arkadaşımıza da söyledim. Buradan kamuoyuna söyledim; samimi bir şekilde mücadele ediyoruz ama baktığınız zaman bunlar aynı şirketin ortaklarıdırlar. Marka değeri için kavga etmeyin diyoruz. Tamamını Kulüpler Birliği'ne verelim, MHK'yı kendileri yönetsinler.

💥 "Yabancı hakem gelmeyecek."



🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Ben olduğum sürece bu değişmeyecek. pic.twitter.com/9akr4fK6UG — HT Spor (@HTSpor) November 22, 2024

HT SPOR'UN ÖZEL HABERİ TFF'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, 11 Kasım'daki Geçiş Oyunu programında hakemlerin yaşadığı haksız durumu dile getirmişti. O yayından 11 gün sonra HT Spor'a konuk olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ahmet Selim Kul bana bir mesaj attı. Derneklere üye olanlar, olmayanlar diye. Olmayanlar terfi alamıyormuş. Tam detayları bilmiyordum, o program ışık odu bana. Yetkilileri çağırdım, bilgileri aldım. Hakemler derneğe üye oluyorlar, maç başı aldıkları paranın yüzde 10'unu derneğe veriyorlar. Bir seçimde kıyamet kopuyor." ifadelerini kullandı.