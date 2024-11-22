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        Haberler Gündem Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

        İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Buna göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkanvekili olarak, Konak İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de Ovacık Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 22.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:26
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        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
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        İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın

        a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında “PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK” suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

        b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında “PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK” suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

        Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

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        5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

        2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün

        Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında “PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK” suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

        Mustafa Sarıgül’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

        5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: KILIFINA BİLE UYDURULAMAMIŞ MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞI

        CHP Genel Başkanı Özel "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

        CHP’DEN TUNCELİ VE OVACIK’A HEYET

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi’ne kayyım atanması üzerine heyet görevlendirdi. Heyette, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yer alıyor.

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