Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında “PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK” suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: KILIFINA BİLE UYDURULAMAMIŞ MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞI

CHP Genel Başkanı Özel "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.