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        Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada tur attı

        İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atıyor. THY'den yapılan son dakika açıklamada 38 seferin iptal edildiği bildirildi. Öte yandan AJET tarafından yapılan açıklamada "Yarın saat 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'u iptal edilmiştir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:45
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        Uçaklar havada tur attı
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        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'u iptal edilirken rüzgarın hızının artmasından dolayı Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

        THY'DEN UÇUŞ İPTALLERİ

        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.

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        AJET'TEN AÇIKLAMA

        İptal kararının ardından AJET Havayolları sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) MADKOM kararı ile yarın saat 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal ettiğini duyurmuştu. Uçuşların iptal olmasının ardından AJet ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İptal edilen seferlerden etkilenen yolcularımız, -alternatif seferlere yönlendirilmiştir. SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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