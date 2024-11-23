YAPAY ZEKA VE SOSYAL MEDYA ALGORİTMALARI

Yapay zeka, sosyal medya algoritmalarının gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Algoritmalar, kullanıcıların davranışlarını analiz ederek daha karmaşık ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunuyor. Bu, hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de pazarlama dünyasında büyük fırsatlar yaratıyor.