TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Montella Roma'ya 'hayır' dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını cevapladı.

Bir sefer hocanın oyuncularla muhteşem ilişkisi var. Zaten genç çocuklar. Bizim de ilişkimiz iyi. İtalyanlarla bizim frekansımız tutuyor. Kendisini seviyoruz. Oyuncuların onu sevmesi, onların oyuncuları sevmesi çok önemli. Direk konuşuyorum, mesajla konuşmuyoruz. Bayağı spekülasyon olmuştu. Hatta tazminatını da yazdılar. Sağolsun hoca konuyu bize aksettirdi. Roma'nın efsaneleriyle top oynamış. Adana Demirspor'da madde koydurmuştu. Milli takımda öyle bir madde yok.

"KALDIĞIM SÜRECE MONTELLA'YLA DEVAM EDECEĞİZ"

Kendisi konuşmak istedi. Bazen tekliflere hayır demesini bilirim dedi. Yarın kötü sonuç olursa benim ne düşündüğümü bilmek istedi. Kovacaksanız değerlendirelim mantığı ile geldi. Biz de 'hocam oyuncular sizi seviyor, siz oyuncuları seviyorsunuz, 2 maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz, ben kaldığım sürece devam edeceğiz' dedim. Roma'yı çok sevmesine rağmen milli takımla devam kararı aldı. Hoca aralarda tatil yapmıyor, çalışıyor. Çalışkanlığı konusunda söyleyecek laf yok. Pozitif olmasa aile ortamını kuramaz. Oyuncular da onu seviyor, bu önemli bir şey.