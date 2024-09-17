İsrail’in taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Ülke genelinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin öldüğü, 2750 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Siber saldırı, Suriye'deki cihazları da patlattı
İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 750 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.
NNA'da yer alan haberde, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.
Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.
Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.
Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.
Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.
İRANLI BÜYÜKELÇİ EMANİ YARALANDI
Lübnan’da birçok çağrı cihazının patlaması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi.
İran yarı resmi haber ajansı Fars'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Lübnan'da çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı.
Söz konusu kaynak, "Mucteba Emani, hafif yaralandı ve şu anda hastanede gözlem altında." ifadelerini kullandı.
Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı da İranlı Büyükelçi'nin yaralandığına ilişkin doğrulanmamış haberler olduğuna dair bilgi verdi.
Söz konusu iddiayla ilgili henüz İran'dan resmi açıklama gelmedi.
İSRAİLLİ YETKİLİLER "ACİL TOPLANTIYA" ÇAĞRILDI
Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği belirtildi.
Bu doğrultuda üst düzey güvenlik yetkililerinin hükümet yetkilileriyle "acil toplantıya" çağrıldığı ifade edildi.
Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedildi.
Öte yandan İsrail'in resmi televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bazı üst düzey güvenlik yetkilileriyle Tel Aviv'deki İsrail ordusuna ait merkezde görüştüğünü aktardı.
BAKANLARA UYARI
Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrailli resmi makamların sessizliği ise dikkati çekiyor.
KAN'da yer alan haberde, Başbakanlık Ofisinden İsrailli bakanlara Lübnan'daki patlamalara ilişkin açıklama yapmamaları konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.
İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.
HİZBULLAH: SORUŞTURUYORUZ
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi. Hizbullah'a bağlı “uzman birimlerin bu patlamaların nedenlerini güvenlik ve teknik açıdan kapsamlı şekilde soruşturduğu” ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yürütülen asılsız haberler ve yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür söylentiler, özellikle İsrail’in kuzeydeki durumu değiştirme tehditleriyle eş zamanlı olarak gündeme getirilmektedir. Direniş, tüm birimleri ve seviyeleri ile Lübnan'ı ve kararlı halkını savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir.”
Lübnan Hizbullahı, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti.
Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.
Adı açıklanmayan üst düzey Hizbullah yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın saldırıda zarar görmediğini söyledi.
SURİYE'Yİ DE ETKİLEDİ
İsrail'in siber saldırısı, Suriye'deki cihazları da etkileyerek patlamalarına neden oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki parçalanmış çağrı cihazlarının, Hizbullah üyelerine ait olduğu iddia edildi.