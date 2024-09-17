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        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'da evlendi - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi

        Oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:31
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          Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirdi.

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          Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.

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          Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutladılar.

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          Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

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          Öte yandan Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile. Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

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