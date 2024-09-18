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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti ve ligde liderliği aldı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 00:26 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:26
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        • 1

          "ÜRETKENLİK ANLAMINDA BİR ÖNCEKİ MAÇTAN DAHA İYİYDİK..." Okan Buruk'un sözleri, sanıyorum BEŞ BEKLENTİSİNİ en doğru tarif eden kelimeler oldu. Çünkü Selçuk İnan'ın tıpkı Cumartesi günü İlhan Palut'ta olduğu gibi beşli defans ile sahaya çıkması, psikolojik anlamda sarı-kırmızılılara "ikinci 5 mi geliyor?" duygusu üretebilirdi.

        • 2

          Öyle ya G.SARAY cumartesiden daha cılız bir takım ile sahaya çıksa da eksikleriyle ya da tam kadro G.Antep'in Rize'den iyi bir takım olması beklenemezdi. Öyle bir 5 dakikalık baskı görünce de taraftar, takım, izleyici, seyirci hepsi 5 ve ÖTESİ Mİ geliyor diye düşünmüştür.

        • 3

          Yunan kaleci ilk 5 dakikada 3 tane kurtardı. Beş dakika sonra Barış Alper (bence tartışmalı, elle oynama olduğunu sanıyorum) perdeyi açtı. Yunus Akgün, ilkinde vuramadığına 10 dakika sonra iyi vurdu; skoru 2-0'a taşıdı.

        • 4

          Maçın sadece ikinci yarısını izleyenler için çata çat bir maç oldu. G.Antep, iyi direndi. Bu futbol ortamı eşitsizliği içerisinde kuşkusuz G.Saray'dan puan alması mucize olurdu. Selçuk hocanın maç sonu belirttiği üzere arada bilhassa son vuruşların neticelenmesi açısından derin bir kalite farkı sözkonusuydu.

          Sahaya da yansıdı...

        • 5

          G.Saray beşte beş yaparak derbiye gidiyor. Kadıköy'ün zorluğunu söylemeye gerek yok. Okan hocanın Sallai ile başlayacağını sanmıyorum. Hakim ve Icardi de yetişmiyor. Barış Alper-Yunus Akgün kanatları, Osimhien'i beslemeye yeter mi bilemem? O maçın kendi sihri var.

          Türkiye derbiye hazırlanıyor..

          Bayramımız kutlu olsun

        • 6
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