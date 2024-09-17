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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray tartışma yaratan sponsorluk anlaşmasını askıya aldı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray tartışma yaratan sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!

        Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:42
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        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
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        Galatasaray Kulübü, gündemden düşmeyen forma sponsorluğu anlaşmasının askıya alındığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılılardan, Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Bir dijital spor haber platformu olan Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır." denildi.

        NE OLDU?

        Galatasaray'ın forma sırt kısmında yer alan bir internet sitesinin, yasadışı bir bahis sitesiyle aynı ismi taşıması "örtülü reklam" tartışmalarını doğurdu.

        Galatasaraylı yetkililer, sponsorluk yapılan firmanın bir internet sitesi olduğu ve haber içerikli bu sitede herhangi bir bahsin oynatılmadığını ifade etti. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu konuya ilişkin olarak bir açıklama yaparken Serie A ekiplerinden Torino'nun da aynı firma ile bir anlaşma yaptığını ve İtalyan kulübünün bunu “Hoş geldin, Yeni Bölgesel Bilgi Eğlence Sponsorumuz” olarak duyurduğunu ifade etti.

        Galatasaray, söz konusu sponsorluk anlaşmasının detaylarıyla ilgili olarak KAP ve resmi internet sitesine iki farklı açıklama yaptı.

        KAP'a yapılan açıklamadaki 3 milyon 155 bin dolarlık sponsorluk bedelinin Sportif AŞ'ya gideceği belirtilirken resmi internet sitesinde yer alan 14 milyon 60 bin dolarlık anlaşmanın futbol takım forma sırt, farklı branşlardaki reklam ve tanıtım haklarının kapsandığı belirtildi.

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