Ülkenin resmi kuruluş tarihi olan 3 Eylül 301, Marinus’un bu bölgeye yerleştiği zaman olarak kabul edilir. San Marino’nun ismi de bu azizden gelir. Yüzyıllar boyunca, San Marino'nun dağlık coğrafyası ve küçük boyutu, büyük güçlerin istilasından korunmasına yardımcı olmuştur. Rimini ve Urbino gibi komşu şehirler arasındaki rekabet, San Marino'nun siyasi varlığını korumasında önemli rol oynamıştır.