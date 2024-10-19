İtalya'nın ortasında iki bin yıllık mikro devlet: San Marino
İtalya'nın kalbinde saklı olan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyeti olarak zamanın sınavlarına meydan okuyor. 1700 yılı aşkın bir süredir bağımsız olan bu küçük ülke, tarihi zenginliği ve muhteşem manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. İşte detaylar!
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San Marino, Monte Titano'nun zirvesinde kurulan bir ülke olarak yaklaşık iki bin yıldır ayakta kalmayı başardı. Dünyanın en eski cumhuriyeti olan San Marino, köklü tarihi ve huzurlu yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar!
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DÜNYANIN EN ESKİ ÜLKESİ SAN MARİNO
San Marino, İtalya'nın ortasında, Adriyatik Denizi yakınında yer alan küçük bir ülke olarak bilinir. Dünyanın en eski cumhuriyeti olarak kabul edilen San Marino, M.S. 301 yılında kurulmuş ve yaklaşık iki bin yıldır bağımsızlığını korumuştur.
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Dünyanın üçüncü en küçük ülkesi olan San Marino, tarih boyunca politik zekası ve doğal coğrafi avantajlarıyla bağımsızlığını sürdürebilmiştir. Ülkenin başkenti olan San Marino Şehri, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen tarihi bir merkezdir.
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TARİHİ VE KÖKENİ
San Marino'nun kökeni, Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlara yönelik dini zulümden kaçan Aziz Marinus’a dayanır. Marinus ve beraberindekiler, Hırvatistan yakınlarındaki Rab Adası’ndan kaçarak Monte Titano’da bir topluluk kurmuşlardır.
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Ülkenin resmi kuruluş tarihi olan 3 Eylül 301, Marinus’un bu bölgeye yerleştiği zaman olarak kabul edilir. San Marino’nun ismi de bu azizden gelir. Yüzyıllar boyunca, San Marino'nun dağlık coğrafyası ve küçük boyutu, büyük güçlerin istilasından korunmasına yardımcı olmuştur. Rimini ve Urbino gibi komşu şehirler arasındaki rekabet, San Marino'nun siyasi varlığını korumasında önemli rol oynamıştır.
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Napolyon, İtalya'ya sefer düzenlediği dönemde San Marino'nun bağımsızlığını tanımış ve hatta toprak genişletme teklifinde bulunmuştur. 19. yüzyılda İtalyan birleşme hareketine destek veren ülke, Giuseppe Garibaldi gibi devrimcilere sığınma sağlamıştır. Bu dönemde, 1862'de İtalya ile imzalanan dostluk antlaşması ile San Marino'nun bağımsızlığı resmen tanınmıştır.
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COĞRAFİ KONUM VE ÖNEMİ
San Marino, İtalya’nın Emilia-Romagna ve Marche bölgeleri arasında, Monte Titano’nun etrafında yer alır. Ülke, Rimini’den 20 dakikalık, Bologna’dan ise yaklaşık iki saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşılabilir.
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Monte Titano'nun üç zirvesi olan Guaita, Cesta ve Montale, ülkenin en önemli sembollerinden biridir ve ziyaretçilerin ilgisini çeker. Özellikle tarihi San Marino Şehri, ülkenin kültürel ve turistik cazibe merkezi olarak ön plana çıkar.
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EN HUZURLU CUMHURİYET
Coğrafi izolasyonu ve dağlık yapısı sayesinde San Marino, tarih boyunca askeri saldırılara karşı korunabilmiştir. Aynı zamanda, tarafsız bir ülke olarak bilinen San Marino, İsviçre'ye benzer bir politik konumda yer alır. Ülkede huzur ve istikrar, "En Huzurlu Cumhuriyet" unvanını kazandırmıştır.
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EKONOMİ VE KÜLTÜR
San Marino’nun ekonomisi büyük ölçüde turizm, bankacılık ve tarım sektörlerine dayanır. Başlıca tarım ürünleri arasında şarap ve peynir bulunur. Ülke, Avrupa Birliği'nin bir parçası olmamasına rağmen, para birimi olarak avroyu kullanır.
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San Marino tasarımlı madeni paralar, koleksiyoncular arasında oldukça popülerdir. Ayrıca, ülkeye girişte alınabilecek pasaport pulları da turistler için ilginç bir hediyelik eşyadır.
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RESMİ DİLİ İTALYANCA
San Marino'nun resmi dili İtalyancadır, ancak Sammarinese olarak bilinen Romagnol dilinin bir lehçesi de konuşulur. Bu dil, genellikle yerel yaşlılar arasında kullanılır ve nesli tükenmekte olan diller arasında sınıflandırılmaktadır.
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İtalya’nın etkisi, ülkenin kültürel yapısında belirgin bir şekilde hissedilir. Yine de San Marino, kendine özgü tarihini ve kültürünü korumayı başarmıştır.
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TURİZM VE GEZİ REHBERİ
San Marino, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken bir destinasyon olmayı sürdürmektedir. Ülkede yer alan ortaçağdan kalma üç kule ve surlarla çevrili San Marino Şehri, turistlerin görmesi gereken başlıca yerler arasındadır.
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Ayrıca, Monte Titano'nun muhteşem manzarası ve yürüyüş rotaları, doğa severler için idealdir. San Marino’ya hava yoluyla ulaşmak mümkün değildir, bu yüzden en yakın şehir olan Rimini’den otobüs veya araba ile kara yoluyla gitmek gereklidir.
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SAN MARINO'NUN BAĞIMSIZLIK SIRRI
San Marino'nun uzun süreli bağımsızlığının sırrı, büyük ölçüde tarafsızlık politikası, stratejik siyasi manevralar ve coğrafi konumudur. Küçük boyutu, komşu güçler için stratejik bir tehdit oluşturmamış, bu nedenle büyük güçler tarafından genellikle ihmal edilmiştir.
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San Marino, günümüze kadar barışçıl ve bağımsız bir şekilde varlığını sürdürerek, dünyanın en eski cumhuriyeti olma unvanını korumuştur.
Kaynak: Conde Nast Traveler