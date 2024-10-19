Önceki gün hayatını 51 yaşında kaybeden Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Menajeri Rasim Özcan'ın ulaşamaması sonrasında haber verdiği polis memurları evine girdiklerinde cansız bedeniyle karşılaştıkları Vural Çelik'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybetti.

Vural Çelik'in annesi ve kız kardeşinin haykırışları, yürekleri dağladı.

"YENİ BİR PROJEYE BAŞLAYACAKTIK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun.

Ceyhun Fersoy: Vural Çelik ile yolumuz 'Seksenler' dizisinde keşişti ve 4 sezon birlikte çalıştık. Buraya gelirken de arkadaşlarla birbirimize şaşkın olduğumuzu söyleyip durduk. Kendisini çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin.

Yavuz Seçkin: Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Arada mesajlaşır ve şakalaşırdık. Güzel kalbi olan birisiydi fakat bir yandan da içine kapanık ve yalnızdı. Bu bizim sektörün genel durumudur. Etrafınızda çok fazla dostunuz varmış gibi düşünürsünüz ama öyle değildir. Vural da bunu yaşadı. Mekânı cennet olsun.

Ferdi Akarnur: Uzun zamana dayanan dostluğumuz vardı. Çok üzgünüm.

Begüm Öner: Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun.

Sarp Apak: Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz.

Şoray Uzun: Her anı mizah dolu bir insandı. Elbette dertleri de vardı ama anlatmaktan ziyade bunu içine atardı. Bu biraz, komedi oyuncularının kaderi ve yapısıdır. Biz çok güler ve eğlenirdik. Nur içinde yatsın.