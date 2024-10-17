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        Haberler Magazin Son dakika: Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti. Çelik'in evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Vural Çelik, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda; "3 günlük dünya" demişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:16
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        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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        Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti.

        Birçok sinema filmi ve TV yapımında rol alan 51 yaşındaki Vural Çelik, evinde ölü olarak bulundu.

        Menajer Rasim Özcan, yaptığı açıklamada; ''Neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Şeker, kalp, tansiyon hepsi var'' dedi.

        Vural Çelik, iki gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Vural'ın ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

        Vural Çelik'in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Güven, üzüntüsünü; "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" şeklinde dile getirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir taziye mesajı yayımladı; "Sahne ve ekranların sevilen ismi, oyuncu Vural Çelik’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

        KARİYERİNE LEVENT KIRCA TİYATROSU'NDA BAŞLADI

        Oyunculuk kariyerine; Levent Kırca Tiyatrosu'nda başlayan Vural Çelik; 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' ile fenomen oldu.

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        10 YIL ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Vural Çelik, 2014'te kalp krizi geçirmiş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Çelik, Ocak 2024'te iki kez Influenza'ya yakalanarak yine uzun süre hastanede tedavi gördü.

        'Avrupa Yakası'

        Vural Çelik Kimdir?

        18 Mart 1972'de Ankara'da dünyaya geldi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989'da yaptığı başvuru kabul edildi.

        Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna giren Vural Çelik, sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Önce Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan ile tanıştıktan sonra BKM oyuncusu olarak çalıştı.

        Vural Çelik, aralarında; 'Seksenler', 'G.O.R.A', 'Organize İşler'inde bulunduğu 12 sinema ve TV yapımında rol aldı.

        'Avrupa Yakası'nın senaristi Gülse Birsel; "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz" sözleriyle Vural Çelik'in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        "3 GÜNLÜK DÜNYA"

        Vural Çelik, birkaç yıl önce; komedi yapımları için yaşlandığından dolayı yeni teklifler gelmediğini, komediyle özdeşleştiği için drama yapımlarından da teklif almadığı için sektöre kırgın olduğunu dile getirmişti. Çelik, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda; "Ben hata yapmış olabilirim, o, şu, bu, hata yapmış olabilir. Kırgınlıklar, küslükler biter. 3 günlük dünya. Zaten bir avuç insanız" demişti.

        Meslektaşları, üzüntülerini dile getirdi;

        Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun.

        Ata Demirer: Güzel zamanlar, güzel yıllar... Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah, rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim.

        Açelya Akkoyun: Allah, rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun ailesine ve sevdiklerine sabırlar dilerim.

        Reha Özcan: Sabır diliyorum... Çok üzgünüm...

        Renan Bilek: Ah yaaaa.. Başımız sağ olsun usta ya...

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü, yayımladığı taziye mesajında Vural Çelik'in ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi.

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        #vural çelik

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