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        Haberler Dünya Ortadoğu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün İsrail işgaline karşı direnişi akamete uğratmayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 18.10.2024 - 20:10
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        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
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        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamas lideri Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

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        Filistin halkına ve özgürlükçü halklara Sinvar'ın kaybından dolayı başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "Hamas Hareketinin Siyasi Büro Başkanı Sayın Yahya Sinvar'ın şehadet haberi, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere dünyanın tüm özgürlük tutkunu halkları için acı verici olsa da bu aynı zamanda işgalci ve çocuk katili Siyonist rejimin durdurulamaz suçlarının da açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        İSRAİL'E MESAJ

        Sinvar'ın hayatı boyunca İsrail'e karşı mücadelesine övgüde bulunan Pezeşkiyan, onun ölümünün İsrail işgaline karşı direnişi akamete uğratmayacağını belirtti.

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        Pezeşkiyan, "Düşman şunu bilmelidir ki, komutanların ve liderlerin şehadeti, İslam ümmetinin zulüm ve işgale karşı direnişinde hiçbir aksamaya neden olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ'NİN MESAJI

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Hamas lideri Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yahya Sinvar ölümden korkmadı, son nefesine kadar cesurca savaştı. Onun kaderini güzel bir şekilde tasvir eden son görüntüleri, hem Filistinli hem de Filistinli olmayan tüm direniş savaşçıları için bir ilham kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.

        İranlı Bakan, "Sinvar'ın Filistin halkının kurtuluşu için verdiği fedakar mücadeleyi saygıyla selamladıklarını" belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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