Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin doğal yolları nelerdir? Hangi besinleri tüketmeliyiz?
Havaların soğuması ile birlikte hastalanma oranları da artmaya başladı. Bu dönemi hastalanmadan geçirmemiz için öncelikle kendimize iyi bakmalı ve özellikle yediğimiz ve içtiğimiz besinlere dikkat etmeliyiz. Bağışıklığı güçlendirici besin ve takviyelere gelin birlikte bakalım.
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Bağışıklık sistemi, insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemidir. Özellikle mevsim geçişlerinde görülen grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla savaşabilmenin yolu, ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir. Bunun yolu da doğal beslenmektir. İşte detaylar...
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Bağışıklık sistemi neden önemli?
Günlük yaşam içinde, virüsler, bakteriler, kanserojen maddeler gibi birçok zararlı etkenle vücudumuz karşı karşıya kalabiliyor. Yaşamın devam etmesi ve hastalanmamak için bu maddelerle savaşmak gerekiyor ki bağışıklık sistemi bu noktada devreye giriyor. Bu maddelerin vücudumuza verebileceği zararlı etkileri yok etmeye çalıştığı için bağışıklık sistemi bizim hayatta kalabilmemiz açısından çok önemli.
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Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için öncelikle kişinin kendisine çok iyi bakması ve sağlıklı beslenmesi gerekir. Sağlıklı beslenme ile birlikte kişi sigara-alkol içmemeli, düzenli egzersiz yapmalı, uykularına dikkat etmeli, bağışıklık güçlendirici besinler tüketmeli ve stresten uzak durmalıdır.
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Bağışıklık sistemini güçlendirici doğal besinler
1. Portakal
C ve A vitamini vücutta hücreleri koruyucu özelliğe sahip antioksidan vitaminler arasında yer alır. Portakal da içerdiği C ve A vitaminleri sayesinde kışın bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besinlerden biri. Reflü sorununuz yoksa günde 2 adet portakalı rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ancak portakal suyu yerine portakalın kendisini tüketmeye özen gösterin. Bu hem lif, hem de şeker alımı açısından daha sağlıklı bir tercih.
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2. Ispanak
Ispanak, içerdiği A ile C vitaminiyle güçlü bir antioksidan grubunda yer alır. Bu vitaminler sayesinde hücrelerimizi korur ve bağışıklık sistemimizin zayıflamasını önleriz. Özellikle C vitamini, A vitamininin kullanımını artırır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada 2 kez ıspanak yemeye özen gösterin.
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3. Balık
Balık hem protein hem de iyi bir selenyum ve çinko kaynağı. Selenyum özellikle hücre yaşlanmasını önlüyor ve kalp sağlığını korur. Çinko da hücrelerin korunmasında önemli bir rol üstlenir. Balık ayrıca vücudun üretmediği ve bu nedenle mutlaka besinlerle alınması gereken omega 3 açısından oldukça zengin bir besin. Haftada 2-3 defa balık tüketmeyi ihmal etmeyin.
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4. Maydanoz
Maydanoz askorbit asit olarak nitelendirilen ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan C vitamininden zengin bir besin. C vitamini vücutta bazı toksik öğelerin etkisini de azaltır ve yara iyileşmesinde etkili olur. İster maydanoz suyu şeklinde, isterseniz salatalarda veya sabah kahvaltılarında bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için sofranızdan eksik etmeyin.
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5. Yumurta
Bağışıklık sisteminde görev yapan hücrelerin çoğalması ve yenilenmesi için proteine ihtiyaç var. Yetersiz protein alındığında doku yıkımı başladığı için bağışıklık sistemi de zayıflamaya başlar. Yumurta beyazı ise protein açısından oldukça zengin bir besin. Sarısı ise hem demir hem de yine iyi bir antioksidan olan A vitamini içerir. Yumurtayı haftada 4 kez tüketebilirsiniz.
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6. Badem-Ceviz
Badem ile ceviz antioksidan özelliğe sahip olan E vitamini içerir. Bu özellikleri sayesinde de bağışıklığın korunmasında önemli bir rol üstlenirler. Tok tutma özelliği olan ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar diyetlerde de sıkça kullanılır. Yine antioksidan olan, yara iyileşmesinde etkili çinko içeriğinden dolayı da tercih edilir. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için her gün 2 bütün ceviz veya 10 adet çiğ badem yemenizde fayda var.
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7. Yoğurt
Vücudumuzdaki yararlı bakteriler olan probiyotikler içeren yoğurt özellikle bağışıklık sistemi için önem taşır. Bunun nedeni ise probiyotiklerin dışarıdan gelen mikroplara karşı vücudumuzu, özellikle de sindirim sistemimizi koruması. Vücutta yararlı bakterilerin çoğalması aynı zamanda zararlı bakterilerin vücutta yerleşmesini de önler. Yoğurdu her gün 1 kase yemelisiniz.
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Düzenli egzersiz
Düzenli egzersiz sağlıklı yaşamın temellerinden biridir. Kardiyovasküler sağlığı iyileştirir, kan basıncını düşürür, vücut ağırlığını kontrol etmeye yardımcı olur ve çeşitli hastalıklara karşı korur. Tıpkı sağlıklı bir diyet gibi, egzersiz de genel sağlığa ve dolayısıyla sağlıklı bir bağışıklık sistemine katkıda bulunur.
Kaynak: Healthharvard/yeditepehastaneleri/memorial/acibadem