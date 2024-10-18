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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor

        E-ticareti şirketi Hepsiburada.com'un çoğunluk hissesi, 1.167 milyar dolarlık satış bedeliyle Kazak Kaspi'ye satılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:24
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        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
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        E-ticareti şirketi Hepsiburada.com'un çoğunluk hissesi Kazak Kaspi'ye satıldı.

        Açıklamada işlem kapsamında, toplam hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Hisse devir sözleşmesinin, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye'deki idari izinlerin alınmasına tabi olduğu ve kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklendiği de belirtildi.

        Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.

        HİSSELERİ FIRLADI

        Bu satış ile şirketin yaklaşık değeri 1.7 milyar dolar oldu. Halka açık bir şirket olan Hepsiburada'nın dün kapanış itibarıyla piyasa değeri ise 707 milyon dolar seviyesindeydi. Bu sebeple Nasdaq'ta işlem gören hisseler açılış öncesi işlemlerde yüzde 86 yükseldi.

        Hepsiburada'nın yüzde 20'lik payı halka açık ve hisseleri Nasdaq'ta işlem görüyor.

        Kaspi.kz CEO'su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze konuya ilişkin açıklamasında "Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirme fırsatından dolayı heyecanlıyız. Pazarımızı 100 milyon kişiye genişletmek Kaspi.kz için önemli bir stratejik öncelik olmuştur. Hepsiburada, yenilikçi kültürü, tüketicilere yüksek kaliteli hizmetler sunmaya odaklanması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme taahhüdü göz önüne alındığında Kaspi.kz ile güçlü bir kültürel uyum içindedir. Kaspi.kz gibi Hepsiburada da vizyoner bir kurucu tarafından inşa edilmiş, son derece girişimci bir şirket ve yerli bir e-ticaret şampiyonudur. Her iki şirket de benzer bir amaçla, yani tüketicilerin ve tüccarların hayatlarını iyileştirmek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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        Hepsiburada'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise açıklamasında "2Bugün, 24 yıl önce kurduğum Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna inovatif e-ticaret uygulamalarıyla öncülük eden Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada'nın yaklaşık 10 bin kişilik yetkin iş gücü, 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşterisiyle yarattığı değerden büyük gurur duyuyorum. Tüm ekosistemimiz, Türkiye'nin en güçlü markalarından birini yaratmak için yorulmadan çalıştı" diye konuştu.

        Hanzade Doğan açıklamasında ayrıca "Hepsiburada için daha fazla katma değer sağlayacağı sürdürülebilir bir büyüme hayal ediyorum. Hepsiburada gibi NASDAQ’ta işlem gören ve müşterilerinin hayatlarını yenilikçi çözümlerle iyileştirmeyi hedefleyen Kaspi, Hepsiburada’nın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek en uygun ortak olarak öne çıkmaktadır. Küresel teknoloji dünyasında ilham verici bir başarı öyküsü olarak görülen Kaspi'nin Türkiye'ye olan güveni ve yatırım iştahı Hepsiburada'nın e-ticaret sektörümüzdeki konumunu şüphesiz güçlendirecektir. Hepsiburada'yı şekillendiren değerlere inanan tüm paydaşlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni döneme başlarken, Hepsiburada ve Kaspi'ye ortak yolculuklarında büyük başarılar dilerim" diye ekledi.

        Satış öncesi Hepsiburada'nın ortaklık yapısı ise şu şekildeydi:

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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