Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor

E-ticareti şirketi Hepsiburada.com'un çoğunluk hissesi Kazak Kaspi'ye satıldı.

Açıklamada işlem kapsamında, toplam hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Hisse devir sözleşmesinin, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye'deki idari izinlerin alınmasına tabi olduğu ve kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklendiği de belirtildi.

Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.

HİSSELERİ FIRLADI

Bu satış ile şirketin yaklaşık değeri 1.7 milyar dolar oldu. Halka açık bir şirket olan Hepsiburada'nın dün kapanış itibarıyla piyasa değeri ise 707 milyon dolar seviyesindeydi. Bu sebeple Nasdaq'ta işlem gören hisseler açılış öncesi işlemlerde yüzde 86 yükseldi.

Hepsiburada'nın yüzde 20'lik payı halka açık ve hisseleri Nasdaq'ta işlem görüyor.

Kaspi.kz CEO'su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze konuya ilişkin açıklamasında "Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirme fırsatından dolayı heyecanlıyız. Pazarımızı 100 milyon kişiye genişletmek Kaspi.kz için önemli bir stratejik öncelik olmuştur. Hepsiburada, yenilikçi kültürü, tüketicilere yüksek kaliteli hizmetler sunmaya odaklanması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme taahhüdü göz önüne alındığında Kaspi.kz ile güçlü bir kültürel uyum içindedir. Kaspi.kz gibi Hepsiburada da vizyoner bir kurucu tarafından inşa edilmiş, son derece girişimci bir şirket ve yerli bir e-ticaret şampiyonudur. Her iki şirket de benzer bir amaçla, yani tüketicilerin ve tüccarların hayatlarını iyileştirmek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.