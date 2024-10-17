Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan iki dev talip! Bonservisini duyurdular...
İtalyan devi Milan ile Premier Lig ekibi Everton, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısı çaldı. Siyah-beyazlılar yapılan teklifi yetersiz bulurken, beklediği bonservis belli oldu. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için sürpriz bir transfer gelişmesi duyuruldu.
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Alman basınından Fussball Europa'nın haberine göre; İtalyan devi Milan ile Premier Lig ekibi Everton, Semih için harekete geçti.
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Milan ve Everton'ın milli oyuncu için yaklaşık 12 milyon euroluk bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldığı öne sürüldü.
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Ancak Beşiktaş'ın bu teklifi yetersiz bulduğu ve reddettiği aktarılırken, yönetimin genç yıldız için 25-30 milyon euroluk bir teklif beklediği belirtildi.
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Öte yandan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da Semih'i yakından takip ettiği edildi.
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Geçtiğimiz sezon parlayan genç oyuncunun, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte forma süresi oldukça azaldı.
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Haberin detaylarında, Semih'in forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz olduğu yazıldı.
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SEZON KARNESİ
Bu sezon çıktığı 10 maçın 4'ünde ilk 11'de şans bulan genç yıldız, 425 dakika forma giyebildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 kez asist yaptı.
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