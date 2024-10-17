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        Haberler Spor Transfer Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan iki dev talip! Bonservisini duyurdular... - Futbol Haberleri

        Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan iki dev talip! Bonservisini duyurdular...

        İtalyan devi Milan ile Premier Lig ekibi Everton, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısı çaldı. Siyah-beyazlılar yapılan teklifi yetersiz bulurken, beklediği bonservis belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 19:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:24
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          Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için sürpriz bir transfer gelişmesi duyuruldu.

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          Alman basınından Fussball Europa'nın haberine göre; İtalyan devi Milan ile Premier Lig ekibi Everton, Semih için harekete geçti.

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          Milan ve Everton'ın milli oyuncu için yaklaşık 12 milyon euroluk bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldığı öne sürüldü.

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          Ancak Beşiktaş'ın bu teklifi yetersiz bulduğu ve reddettiği aktarılırken, yönetimin genç yıldız için 25-30 milyon euroluk bir teklif beklediği belirtildi.

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          Öte yandan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da Semih'i yakından takip ettiği edildi.

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          Geçtiğimiz sezon parlayan genç oyuncunun, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte forma süresi oldukça azaldı.

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          Haberin detaylarında, Semih'in forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz olduğu yazıldı.

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          SEZON KARNESİ

          Bu sezon çıktığı 10 maçın 4'ünde ilk 11'de şans bulan genç yıldız, 425 dakika forma giyebildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 kez asist yaptı.

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