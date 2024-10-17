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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Savunma Sanayii Destekleme Fonu yüzde 55 artacak - İş-Yaşam Haberleri

        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak

        2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumuna göre; 2025'te Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun bütçesi 252,3 milyar TL olacak. 2024'te 162,5 milyar lira olan bütçenin yüzde 55 artırılması anlamına gelen bu rakam için geçtiğimiz günlerde sunulan teklif ertelenmişti. AK Parti kaynakları, 2025'te savunma fonuna ilişkin gelecek teklifte kredi kartından para kesilmesi düzenlemesinin olmayacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 17:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:47
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        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde '2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda bütçenin sunumunu gerçekleştirdi. Sunuma göre; 2025'te Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun bütçesi 252,3 milyar TL olacak.

        252,3 milyar TL'lik bütçe, 2024'te 162,5 milyar lira olan bütçenin yüzde 55 artırılması anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun bütçesini artırmak için sunulan teklif ertelenmişti. AK Parti kaynakları, bugün 2025'te savunma fonuna ilişkin gelecek teklifte kredi kartından para kesilmesi düzenlemesinin olmayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından bütçenin nasıl yükseltileceği merak konusu oldu.

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        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü

        TEKLİFTE NE VARDI?

        Sunulan teklife göre kredi kartı limitinden para kesilmesinin yanında; noterlerde taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacaktı. Drone ve kol saatlerinden yüzde 20 ÖTV alınacaktı. 100 cc altı motosikletler de MTV kapsamına girecekti.

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