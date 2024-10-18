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        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!

        Eski Fenerbahçeli sporcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 7 şüpheli hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve yardım suçlaması yöneltildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:40
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        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
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        Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 7 şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlaması yöneltildi.

        Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre; eski futbolcu Serhat Akın’a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı.

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        3 şüpheliye tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, 1 şüpheliye azmettirmek suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, 3 şüpheliye yardım etmek suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması yönetildi.

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        Şüpheliler hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Firari şüpheli Hasan Şahin’in aralarında bulunduğu 6 şüphelinin 20’şer yıla, silahı ateşleyen Ozan D.’nin ise 23 yıla kadar hapsi istendi.

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