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        Haberler Gündem Güncel Serhat Akın, saldırıyı anlattı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Serhat Akın, saldırıyı anlattı! Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

        İstanbul Beykoz'da program çıkışı silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Akın, stüdyodan çıkarak aracına bineceği sırada kafasında motosiklet kaskı bulunan bir saldırganın kendisine ateş ettiğini ve yaralandığını söyledi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin talimatı Gürcistan'da bulunan suç makinası Hasan Şahin'den 250 bin TL karşılığında aldıkları da iddia edildi. Cinayet ve kasten yaralama suçlarından 4 aranması bulunan 24 yaşındaki Hasan Şahin'in ayrıca 10 suç kaydı bulunuyor. Şüpheliler işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 30.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:38
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        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
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        İstanbul Beykoz'da 26 Eylül'de saat 23.30 sıralarında sosyal medya platformunda yayınlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti. Korkunç olayın detayları da ortaya çıktı.

        SERHAT AKIN’IN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Serhat Akın, hastanede polise olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

        Akın, polis tarafından tutanak haline getirilen ilk görüşmesinde, olay saatinde arkadaşı olan Berkay ile birlikte olay yeri adreste bulunan yorumculuk yapmış olduğu stüdyodan çıkarak aracına bineceği sırada kafasında motosiklet kaskı bulunan saldırganın kendisine ateş ettiğini ve bilinen yerinden yaralandığını belirtti.

        Akın, şüphelinin kendisini bekleyen plaka bilgisini alamadığı motosikletli ile birlikte firar ettiğini söyledi.

        İŞTE OLAYI AZMETTİREN HASAN

        Akın’a yapılan saldırının ardından 6 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, olayı azmettirdiği ortaya çıkan Hasan Şahin ile ilgili de çalışmalar başlatıldı. Gürcistan’a kaçtığı tespit edilen Hasan Şahin’in fotoğrafı da ortaya çıktı. Lüks bir aracın önünde poz veren suç makinası hakkında soruşturma derinleştirildi.

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        OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Akın’ın ifadesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin şüphelileri nasıl tespit ettiğine yönelik detaylar da ortaya çıktı.

        Yapılan kamera çalışmalarında motosikletin bir araçla hareket ettiği tespit edildi. Polis önce motosiklet plakasının sahibi İsmail Yavuz'a ulaştı. İsmail Yavuz, motosikletinin Azamat Hojiyev adlı Türkmenistan uyruklu kişide olduğunu söyledi. Bunun üzenine Azamat Hojiyev adlı kişi bulundu.

        Yapılan incelemede Azamat Hojiyev'de bulunan motosikletin plakalarının 2 şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi.

        Şüphelilerden Ozan Dalmaz
        Şüphelilerden Ozan Dalmaz

        İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAKALATTI

        Bu bilgilerinin ardından cinayet ekipleri İstanbul İstihbarat ekipleriyle koordineli bir çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren ve motosikletin de plakasını çalan bir suç kaydı bulunan Ozan Dalmaz (19), motosikleti kullanan Osman Mukan (23), şüphelilerle birlikte hareket eden İriş Torun (23), Eyüp Üzer (26) ve Mert Alay (23) yakalandı.

        Şüphelilerden Osman Mukay
        Şüphelilerden Osman Mukay

        TALİMAT GÜRCİSTAN’DAN

        Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla ilgili önemli bilgiler elde etti. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin talimatı Gürcistan'da firari durumda olan akrabaları Hasan Şahin'den 250 bin lira karşılığında aldıkları öğrenildi.

        Şüphelilerin akraba oldukları ve olayı para karşılığı yaptıkları belirlendi.

        SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

        Gürcistan’da olduğu belirlenen olayın azmettiricisi 24 yaşındaki Hasan Şahin, suç makinası çıktı. 4 ayrı suçtan aranması bulunan Hasan Şahin’in 2 adet ateşli silahla ait mermilerin bulundurulması, 1 adet şüpheli ölüm, 1 adet mala zarar verme, 1 adet kasten öldürme, 1 adet kasten yaralama, 1 adet parada sahtecilik, uyuşturucu madde kullanma, 1 adet resmi belgeyi bozma ve 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olmak üzere toplam 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

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        BİR GÖZALTI DAHA

        Öte yandan soruşturmada bir şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

        Saldırganların suç dosyaları da kabarık çıktı. İşte şüphelileri suç kayıtları...

        OZAN DALMAZ

        Serhat Akın'ı vuran ve saldırıya karışanların geçmişlerinde birçok suça karıştığı ortaya çıktı. Mart ayında cezaevinden çıkan tetikçi Ozan Dalmaz'ın dosyasında oto hırsızlığı var.

        OSMAN MUKAN

        Serhat Akın'ı vurduktan sonra bindiği motosikleti kullanan Osman Mukan da kasten yaralamadan sabıkalı.

        EYÜP ÜZER

        Motosikletin rahat kaçabilmesi için bir aracın yolu kapattığı da ortaya çıkmıştı. İşte o aracı kullanan Eyüp Üzer'in de kasten öldürmeye teşebbüs, taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı bulunuyor.

        MERT ALAY

        Araçtaki diğer isim Mert Alay'ın ise 2 kez taksirle yaralama, 1 kez kasten yaralama, 2 kez ateşli ve kesici silah kullanma kanununa (6136) muhalefet, 2 kez de uyuşturucu kullanma olmak üzere 7 suç kaydı var.

        İRİŞ TORUN

        Yine olay sonrası yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınan İriş Torun'un ise 2 kez taksirle yaralama, 1 kez kasten yaralama olmak üzere 3 suç kaydı tespit edildi.

        HASAN ŞAHİN

        Silahlı saldırı emrini veren Hasan Şahin'in de kasten öldürme, kasten yaralama, parada sahtecilik, 2 kez 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, uyuşturucu kullanma, resmi belgeyi bozma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, bir şüpheli ölümde olmak üzere 10 suç kaydı bulunuyor.

        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
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        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
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