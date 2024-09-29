Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan

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Beykoz'da katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçeli Serhat Akın'ın 250 bin lira için vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan Hasan Şahin tarafından verildiği ortaya çıktı.

Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Cuma günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın yaralandı.

SALDIRI TALİMATI GÜRCİSTAN'DAN VERİLMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan Dalmaz olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman Mukan olduğu tespit edildi.

REKLAM Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan Hasan Şahin tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Talimatı verdiği iddia edilen Hasan Şahin’in kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. SUÇ DOSYALARI KABARIK OZAN DALMAZ Serhat Akın'ı vuran ve saldırıya karışanların geçmişlerinde birçok suça karıştığı ortaya çıktı. Mart ayında cezaevinden çıkan tetikçi Ozan Dalmaz'ın dosyasında oto hırsızlığı var. OSMAN MUKAN Serhat Akın'ı vurduktan sonra bindiği motosikleti kullanan Osman Mukan da kasten yaralamadan sabıkalı.

EYÜP ÜZER Motosikletin rahat kaçabilmesi için bir aracın yolu kapattığı da ortaya çıkmıştı. İşte o aracı kullanan Eyüp Üzer'in de kasten öldürmeye teşebbüs, taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı bulunuyor. MERT ALAY Araçtaki diğer isim Mert Alay'ın ise 2 kez taksirle yaralama, 1 kez kasten yaralama, 2 kez ateşli ve kesici silah kullanma kanununa (6136) muhalefet, 2 kez de uyuşturucu kullanma olmak üzere 7 suç kaydı var. İRİŞ TORUN Yine olay sonrası yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınan İriş Torun'un ise 2 kez taksirle yaralama, 1 kez kasten yaralama olmak üzere 3 suç kaydı tespit edildi.

HASAN ŞAHİN Silahlı saldırı emrini veren Hasan Şahin'in de kasten öldürme, kasten yaralama, parada sahtecilik, 2 kez 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, uyuşturucu kullanma, resmi belgeyi bozma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, bir şüpheli ölümde olmak üzere 10 suç kaydı bulunuyor. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.