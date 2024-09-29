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        Haberler Gündem 3. Sayfa Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan | Son dakika haberleri

        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan

        Fenerbahçeli Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Saldırı talimatının Gürcistan'dan, 250 bin lira karşılığında verildiği ortaya çıktı. Öte yandan tetikçi Ozan Dalmaz ile birlikte saldırıya karışanların suç dosyaları bir hayli kabarık. Saldırı talimatını Gürcistan'dan verdiği belirtilen Hasan Şahin'in de 10 ayrı suç kaydı bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.09.2024 - 21:18 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:56
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        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
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        Beykoz'da katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçeli Serhat Akın'ın 250 bin lira için vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan Hasan Şahin tarafından verildiği ortaya çıktı.

        Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Cuma günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın yaralandı.

        SALDIRI TALİMATI GÜRCİSTAN'DAN VERİLMİŞ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan Dalmaz olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman Mukan olduğu tespit edildi.

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        Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan Hasan Şahin tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Talimatı verdiği iddia edilen Hasan Şahin’in kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        SUÇ DOSYALARI KABARIK

        OZAN DALMAZ

        Serhat Akın'ı vuran ve saldırıya karışanların geçmişlerinde birçok suça karıştığı ortaya çıktı. Mart ayında cezaevinden çıkan tetikçi Ozan Dalmaz'ın dosyasında oto hırsızlığı var.

        OSMAN MUKAN

        Serhat Akın'ı vurduktan sonra bindiği motosikleti kullanan Osman Mukan da kasten yaralamadan sabıkalı.

        EYÜP ÜZER

        Motosikletin rahat kaçabilmesi için bir aracın yolu kapattığı da ortaya çıkmıştı. İşte o aracı kullanan Eyüp Üzer'in de kasten öldürmeye teşebbüs, taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı bulunuyor.

        MERT ALAY

        Araçtaki diğer isim Mert Alay'ın ise 2 kez taksirle yaralama, 1 kez kasten yaralama, 2 kez ateşli ve kesici silah kullanma kanununa (6136) muhalefet, 2 kez de uyuşturucu kullanma olmak üzere 7 suç kaydı var.

        İRİŞ TORUN

        Yine olay sonrası yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınan İriş Torun'un ise 2 kez taksirle yaralama, 1 kez kasten yaralama olmak üzere 3 suç kaydı tespit edildi.

        HASAN ŞAHİN

        Silahlı saldırı emrini veren Hasan Şahin'in de kasten öldürme, kasten yaralama, parada sahtecilik, 2 kez 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, uyuşturucu kullanma, resmi belgeyi bozma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, bir şüpheli ölümde olmak üzere 10 suç kaydı bulunuyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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