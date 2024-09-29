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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden kontrollü çatışmalar, İsrail'in 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatmasıyla gerilimi artırmıştı.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarına yönelik düzenlediği peş peşe siber saldırıların ardından iki taraf arasında karşılıklı hava saldırıları başladı.

İsrail, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü. REKLAM Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak? Haberi Görüntüle 27 Eylül akşamı İsrail, Beyrut'a saldırılarını yoğunlaştırdı ve hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu açıkladı. Nasrallah, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Dün sabah saatlerinde İsrail ordusu Nasrallah'ın ölümü açıkladı, 3 buçuk saat sonra da Hizbullah Nasrallah'ın ölümünü doğruladı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Nasrallah'ın cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığını bildirdi. Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesinin ne zaman kaldırılacağı henüz açıklanmadı.