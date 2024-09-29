Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, 3 gole rağmen pes etmeyerek 90+5'te Nuno Da Costa'nın golüyle Rams Park'tan 1 puanla ayrılmayı başardı. Mücadelenin 82. dakikasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı.

3-3 sona eren maçın 82. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Kasımpaşalı futbolcular yoğun itirazda bulunurken, VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre çağırdı. Çakır, VAR incelemesinin ardından Jakobs'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa'ya verilen penaltı sonrası hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı. VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözleri ekranlara yansırken bu ifadeler gündem yarattı.

O anlar kameralara böyle yansıdı:

Okan Buruk'dan maçın hakemine: "Buna penaltı veren hakem burda bir daha maç yönetemez!"

pic.twitter.com/0QXS6tDnP6 — Depar Sports (@DeparSports) September 28, 2024

83. dakikada Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic, penaltıdan skoru 3-2'ye getirirken 90+5'te Nuno Da Costa, Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Okan Buruk'un bu sözleri ile ilgili bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı ise tartışma konusu oldu.