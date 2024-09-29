Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısının, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul Kısmen Güneşli 29° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 31° Trabzon Güneşli 25° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 31° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 20°

Yağışların akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis de bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Fotoğraflar: AA