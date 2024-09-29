Ahu Tuğba, defnedildiği gün unutuldu

REKLAM advertisement1

31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyilerine, ödülleri; dün akşam Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Yılın en iyi filmi belli oldu Haberi Görüntüle

Her yıl olduğu gibi ödül töreninde, bir önceki ödül töreninden sonraki süreçte hayatını kaybeden sinemacılar, adları okunarak, fotoğrafları ekranda yayınlanarak anıldı.

Ne var ki bu yıl hayatını kaybeden 6 sinemacı için bu durum geçerli olmadı.

Ki o sinemacılardan biri olan Ahu Tuğba'nın defin işlemi Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreniyle aynı gündü. Anılmayan diğer sinemacılar ise Tuncay Akça (17 Ağustos 2024), Aydemir Akbaş (17 Ağustos 2024), Hikmet Taşdemir (25 Ocak 2024), Günay Kosova (1 Ağustos2024) ve Yılmaz Atadeniz (13 Aralık 2023) oldu. Aileleri, merhum sinemacıların anma programı içinde olmamalarına bir hayli üzülürken: "Sinemaya onlarca yıl emek verenler, meslektaşları tarafından hemen unutuldu" yorumunda bulundular. Ahu Tuğba'ya veda Haberi Görüntüle