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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Yılın en iyi filmi; "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

        Yılın en iyi filmi; "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

        Bu yıl 31'inci kez düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu. Yılın en iyi filmi; Murat Fıratoğlu'nun yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" seçildi. Film; Venedik Film Festivali'nde Orizzonti bölümünde de 'Jüri Özel Ödülü' almıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 22:21 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:44
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        Yılın en iyi filmi belli oldu
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        31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyilerine, ödülleri; Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

        Bu yılın en iyi filmi; Murat Fıratoğlu'nun yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", 'En İyi Film' dalında 'Altın Koza' kazandı. Bu film; 1 milyon 500 bin liralık ödülü aldı.

        Ödülü veren jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan; "Bu film iyi bir yapmak için çok fazla olanaklara ihtiyacımızın olmadığını gösteriyor. Bu film insan olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Bütçesi küçük ama çok büyük bir film" yorumunda bulundu.

        Murat Fıratoğlu, ödül konuşmasında; "Bu filmi; Gülten Akın, Yaşar Kemal, Ahmed Arif, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yılmaz Güney’e adıyorum" dedi.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasında bu yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçılarını andı. Karalar; "Bu yıl, sinemayı büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük. Altın Kozamızın afişi çok renkli bir balon. Kırmızı Balonlu Çocuk filminden etkilendik. Narin’i balonlarla oynayacağı zamanında aramızdan aldılar. Tüm bu şiddet ortamında bu yüzden temamız şiddet. Hangi ülkede ne dil konuşulursa konuşulsun, Tüm dünyanın ortak dili sinemadır" dedi.

        Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde; oyuncu - yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar - senarist Nermin Yıldırım, yönetmen - senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ve yazar - film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer aldı.

        'Yılmaz Güney Ödülü'nü vermek üzere sahneye çıkan yönetmen Nuri Bilge Ceylan,şöyle kouştu; "Ben Adana’da bir Yılmaz Güney Müzesi olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında olmamasına şaşırıyorum diyebilirim. Yılmaz Güney sinemasından çok şey öğrendiğim isim. Dünya sinemasında da çok önemli yönetmenleri heveslendirmiş bir isim. Festival boyunca oy birliğiyle alınmış karar çok az, bu da iyi bir şey. Bu jüri belki bir hafta sonra başka kararlar verebilirdi. Geçtiğimiz yıllarda çok tuhaf bir şey yaşadık. Bir sinemacı da bu muhteşem tuhaflığı alıp güzel bir film yaptı. O yüzden bu ödülü ona veriyoruz."

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        ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

        Zeydan Karalar - Murat Fıratoğlu - Nuri Bilge Ceylan

        En İyi Film Ödülü: 1.500.000 TL.

        Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

        Yılmaz Güney Ödülü: 200.000 TL.

        Gecenin Kıyısı / Türker Süer

        Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü

        Hiçbir Şey Yerinde Değil

        Adana İzleyici Ödülü: 100.000 TL.

        Hakkı / Hikmet Kerem Özcan

        En İyi Yönetmen Ödülü: 100.000 TL.

        Hiçbir Şey Yerinde Değil / Burak Çevik

        En İyi Senaryo Ödülü: 100.000 TL.

        Selen Örcan, Doğuş Algün / Ölü Mevsim

        Erkan Tahhuşoğlu / Döngü

        En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 50.000TL.

        Funda Eryiğit / Ölü Mevsim

        Ece Yaşar / Ölü Mevsim

        En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 50.000 TL.

        Erdem Şenocak / Ölü Mevsim

        Ahmet Rıfat Şungar / Gecenin Kıyısı

        En İyi Müzik Ödülü: 50.000 TL.

        Son Of Philip / Yeni Şafak Solarken

        En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: 50.000 TL.

        Peter Zeitlinger / Yeni Şafak Solarken

        En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: 50.000 TL.

        Erim Gayretli / Hiçbir Şey Yerinde Değil

        En İyi Kurgu Ödülü: 50.000 TL.

        Rainer Nigrelli / Gecenin Kıyısı

        Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 30.000 TL.

        Nesrin Uçarlar / Ölü Mevsim

        Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 30.000 TL.

        Serkan Ercan / Ölü Mevsim

        Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: 20.000 TL.

        Tuana Almacı/ Hakkı

        Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: 20.000 TL.

        Ömer Akalın / Hêvî (Umut)

        SİYAD Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü

        Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri

        En İyi Belgesel Ödülü: 150.000 TL

        Sürgün Asla Bitmez / Bahar Bektaş

        Jüri Özel Ödülü: 75.000 TL

        Zamanın Kıyısında Sınav / İlkay Nişancı

        Uluslararası Kısa Film Yarışması

        En İyi Film Ödülü: 50.000.TL.

        Her Gün Biraz Daha Kolay / Çağıl Bocut (Türkiye)

        Jüri Özel Ödülü: 25.000 TL.

        21 Hafta Sonra (21 Weeks Later) / Nasrin Mohammadpour (İran)

        Mansiyon Ödülü

        Dilan Hakkında Konuşmalıyız / Umut Şilan Oğurlu (Türkiye)

        Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

        En İyi Belgesel Film: 30.000 TL.

        Yirmili Yaşlarımın Başında / Yağmur Canpolat, Berna Oduncu

        En İyi Canlandırma Film: 30.000 TL.

        Topraksız / Enes Kılıç

        En İyi Deneysel Film: 30.000 TL.

        Taş / Ayşenur Ateş

        En İyi Kurmaca Film: 30.000 TL.

        Kötü Bir Gün / Yaşar Güney Yurdakul

        Jüri Özel Ödülü - Kurmaca

        220 / İsmail Hakkı Koçak

        Adana Kısa Film Yarışması

        En İyi Film Ödülü: 10.000 TL.

        Zamanın Ustası / Muhittin Yüceli

        Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması

        En İyi Senaryo Ödülü: 100.000 TL.

        Burası Radyo Şarampol / Şükran Yiğit

        Jüri Özel Ödülü: 50.000 TL:

        Uyku Sersemi / Hakan Bıçakçı, Barış Kefeli, Nükhet Taneri

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        #Hemmenin Öldüğü Günlerden Biri
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