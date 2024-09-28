Yılın en iyi filmi; "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyilerine, ödülleri; Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Bu yılın en iyi filmi; Murat Fıratoğlu'nun yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", 'En İyi Film' dalında 'Altın Koza' kazandı. Bu film; 1 milyon 500 bin liralık ödülü aldı.

Ödülü veren jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan; "Bu film iyi bir yapmak için çok fazla olanaklara ihtiyacımızın olmadığını gösteriyor. Bu film insan olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Bütçesi küçük ama çok büyük bir film" yorumunda bulundu.