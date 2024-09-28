Yılın en iyi filmi; "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"
Bu yıl 31'inci kez düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu. Yılın en iyi filmi; Murat Fıratoğlu'nun yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" seçildi. Film; Venedik Film Festivali'nde Orizzonti bölümünde de 'Jüri Özel Ödülü' almıştı
31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyilerine, ödülleri; Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.
Bu yılın en iyi filmi; Murat Fıratoğlu'nun yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", 'En İyi Film' dalında 'Altın Koza' kazandı. Bu film; 1 milyon 500 bin liralık ödülü aldı.
Ödülü veren jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan; "Bu film iyi bir yapmak için çok fazla olanaklara ihtiyacımızın olmadığını gösteriyor. Bu film insan olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Bütçesi küçük ama çok büyük bir film" yorumunda bulundu.
Murat Fıratoğlu, ödül konuşmasında; "Bu filmi; Gülten Akın, Yaşar Kemal, Ahmed Arif, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yılmaz Güney’e adıyorum" dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasında bu yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçılarını andı. Karalar; "Bu yıl, sinemayı büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük. Altın Kozamızın afişi çok renkli bir balon. Kırmızı Balonlu Çocuk filminden etkilendik. Narin’i balonlarla oynayacağı zamanında aramızdan aldılar. Tüm bu şiddet ortamında bu yüzden temamız şiddet. Hangi ülkede ne dil konuşulursa konuşulsun, Tüm dünyanın ortak dili sinemadır" dedi.
Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde; oyuncu - yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar - senarist Nermin Yıldırım, yönetmen - senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ve yazar - film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer aldı.
'Yılmaz Güney Ödülü'nü vermek üzere sahneye çıkan yönetmen Nuri Bilge Ceylan,şöyle kouştu; "Ben Adana’da bir Yılmaz Güney Müzesi olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında olmamasına şaşırıyorum diyebilirim. Yılmaz Güney sinemasından çok şey öğrendiğim isim. Dünya sinemasında da çok önemli yönetmenleri heveslendirmiş bir isim. Festival boyunca oy birliğiyle alınmış karar çok az, bu da iyi bir şey. Bu jüri belki bir hafta sonra başka kararlar verebilirdi. Geçtiğimiz yıllarda çok tuhaf bir şey yaşadık. Bir sinemacı da bu muhteşem tuhaflığı alıp güzel bir film yaptı. O yüzden bu ödülü ona veriyoruz."
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
Zeydan Karalar - Murat Fıratoğlu - Nuri Bilge Ceylan
En İyi Film Ödülü: 1.500.000 TL.
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
Yılmaz Güney Ödülü: 200.000 TL.
Gecenin Kıyısı / Türker Süer
Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü
Hiçbir Şey Yerinde Değil
Adana İzleyici Ödülü: 100.000 TL.
Hakkı / Hikmet Kerem Özcan
En İyi Yönetmen Ödülü: 100.000 TL.
Hiçbir Şey Yerinde Değil / Burak Çevik
En İyi Senaryo Ödülü: 100.000 TL.
Selen Örcan, Doğuş Algün / Ölü Mevsim
Erkan Tahhuşoğlu / Döngü
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 50.000TL.
Funda Eryiğit / Ölü Mevsim
Ece Yaşar / Ölü Mevsim
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 50.000 TL.
Erdem Şenocak / Ölü Mevsim
Ahmet Rıfat Şungar / Gecenin Kıyısı
En İyi Müzik Ödülü: 50.000 TL.
Son Of Philip / Yeni Şafak Solarken
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: 50.000 TL.
Peter Zeitlinger / Yeni Şafak Solarken
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: 50.000 TL.
Erim Gayretli / Hiçbir Şey Yerinde Değil
En İyi Kurgu Ödülü: 50.000 TL.
Rainer Nigrelli / Gecenin Kıyısı
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 30.000 TL.
Nesrin Uçarlar / Ölü Mevsim
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 30.000 TL.
Serkan Ercan / Ölü Mevsim
Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: 20.000 TL.
Tuana Almacı/ Hakkı
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: 20.000 TL.
Ömer Akalın / Hêvî (Umut)
SİYAD Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
En İyi Belgesel Ödülü: 150.000 TL
Sürgün Asla Bitmez / Bahar Bektaş
Jüri Özel Ödülü: 75.000 TL
Zamanın Kıyısında Sınav / İlkay Nişancı
Uluslararası Kısa Film Yarışması
En İyi Film Ödülü: 50.000.TL.
Her Gün Biraz Daha Kolay / Çağıl Bocut (Türkiye)
Jüri Özel Ödülü: 25.000 TL.
21 Hafta Sonra (21 Weeks Later) / Nasrin Mohammadpour (İran)
Mansiyon Ödülü
Dilan Hakkında Konuşmalıyız / Umut Şilan Oğurlu (Türkiye)
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
En İyi Belgesel Film: 30.000 TL.
Yirmili Yaşlarımın Başında / Yağmur Canpolat, Berna Oduncu
En İyi Canlandırma Film: 30.000 TL.
Topraksız / Enes Kılıç
En İyi Deneysel Film: 30.000 TL.
Taş / Ayşenur Ateş
En İyi Kurmaca Film: 30.000 TL.
Kötü Bir Gün / Yaşar Güney Yurdakul
Jüri Özel Ödülü - Kurmaca
220 / İsmail Hakkı Koçak
Adana Kısa Film Yarışması
En İyi Film Ödülü: 10.000 TL.
Zamanın Ustası / Muhittin Yüceli
Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması
En İyi Senaryo Ödülü: 100.000 TL.
Burası Radyo Şarampol / Şükran Yiğit
Jüri Özel Ödülü: 50.000 TL:
Uyku Sersemi / Hakan Bıçakçı, Barış Kefeli, Nükhet Taneri