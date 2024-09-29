Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yoğun bakımlarında saldırı! Ölen hastanın yakınları 4 görevliyi darp etti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yoğun bakımlarında saldırı! Ölen hastanın yakınları 4 görevliyi darp etti

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Diyarbakır'da hayatını kaybeden bir hastanın yakınları yoğun bakım servisini birbirine kattı. Olayda 4 çalışan darp raporu alırken yoğun bakım ünitesinde hasar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da yoğun bakım ünitesinde 8 aydır tedavi gören Faruk U.’nun (31) ölüm haberini alan yakınları, hastane personeline saldırdı.

        DHA'nın haberine göre yoğun bakım ünitesinde hasar oluşurken, darp raporu alan 2 sağlık çalışanı, 1 temizlik ve 1 de güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        8 AYDIR YOĞUN BAKIMDA OLAN HASTA HAYATINI KAYBETTİ

        Olay, sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde meydana geldi. Kalp krizi geçirip kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi‘nde 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören Faruk U., sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirerek, sağlık çalışanları M.Ç. ve S.T. ile temizlik görevlisi F.K.’ye, ardından olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi B.D.’ye saldırdı.

        REKLAM

        SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDILAR

        Yoğun bakım ünitesi hasar görürken, vücutlarında morluklar oluşan hastane çalışanları, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        SALDIRIYA KINAMA

        Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün, saldırıyı kınayarak, “Bugün sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören hastanın vefat etmesi üzerine, hasta yakınlarınca bölüm çalışanlarına yönelik saldırı düzenlenmiş, yaşanılan saldırıda sağlık çalışanları, temizlik personeli ve güvenlik personelleri darp edilerek şiddete maruz kalmıştır. Şiddete uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanılan şiddet olaylarının artık son bulması için yetkilileri caydırıcı cezai işlemler getirmek üzere, göreve davet ediyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Diyarbakır
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        Kurşun ayakkabıya isabet etmişti! Alacak kavgasında 'ayakkabılı' uzlaşı
        Kurşun ayakkabıya isabet etmişti! Alacak kavgasında 'ayakkabılı' uzlaşı
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Meclis 1 Ekim'de yoğun mesaisine başlıyor
        Meclis 1 Ekim'de yoğun mesaisine başlıyor
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Habertürk Anasayfa