Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı

Bazen cinayete kurban giden kişinin öldürülmesiyle ilgili hiçbir neden bulunmaz. Bazen anlık yaşanan tartışmalar, bazen umulmadık bir karşılaşma cinayete uzanacak neden olabiliyor.

Sonradan umulmadık bir sonla sonuçlanan cinayet vakalarında, özellikle maktulün akrabaları veya mahallelisi, olayın nedeninin kendi kafalarında kurdukları teoriler üzerinde gerçekleştiğine inanır ve öyle düşünürler. Kim olaylarda iftiralar ve inanılmaz iddialar havalarda uçuşup gider. İşte böyle bir olay 1991 yılında Diyarbakır’da yaşandı.

Diyarbakır sıcak bir ekim ayını yaşıyordu. Sabaha karşı gelen bir ihbar Diyarbakır cinayet masasını hareketlendirdi. Haber merkezi, gelen bir cinayet vakasını ekiplere bildirdi. O gün nöbetçi ekiplerden biri cinayet uzmanı polis memuru Hasan Dinç ve ekibiydi. Hasan Dinç ve ekibi hızla bölgeye gitti. Olay yerinde dehşet saçan bir görüntü vardı.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Dinç

EVDE BİRİ VAR TELEFONU

Olayla ilgili görgü tanıklarını araştırdıklarını belirten cinayet uzmanı Dinç, karşı apartmanda oturan bir kişinin ifadesini aldıklarını belirtti. Dinç o detayı şöyle anlattı: "Biz olay günü karşı apartmanda oturan bir kişinin maktulün evini aradığını öğrendik. O kişiyi bulup ifadesine başvurduk. Bize sabaha karşı uyandığında karşı apartman dairesinin içinde bir kişinin gezindiğini gördüğünü söyledi. Bu kişiyi görünce, maktulü evinden telefonla arayarak 'sizin evde biri var' dediğini bize söyledi.”

KAVGA AŞAĞIYA KADAR SÜRMÜŞ

Bu kişinin verdiği ifadeye göre, o dairede tanımadığı birini pencereden gördüğünü ve maktulü arayarak uyardığını söylemişti. Bu önemli bir ayrıntıydı. Dinç, bu ifadenin önemli olduğunu belirterek, “Bu adam telefonla arayınca maktul kalkıyor. Evin içini arıyor. Evin içinde gördüğü adamla kavga ediyor ve adam kaçıyor. Bu kişi de peşinden koşmuş. Kavga sırasında bıçaklanmış apartmanın önünde de bıçaklanmış ve yere düşmüş fail kaçmış. Bizim hedefimiz içeri giren kişinin kim olduğunu öğrenmekti."

İKİ İHTİMAL VARDI

Bu durumda olayla ilgili iki ihtimalin ortaya çıktığı belirten Dinç şöyle devam etti: “Evin içine giren kimliği belirsiz bir adam var. Bu da bize iki şüpheli durumu gösteriyordu. Birincisi eşinin yasak gizli ilişkisi olabilir ikincisi ise eve giren bir hırsız olabilirdi. Biz kadının böyle bir ilişkisi var mı yok mu çok araştırdık. Ancak herhangi bir ilişkisini bulamadık.”

AİLE YASAK İLİŞKİ DİYORDU

Öldürülen genç adamın ailesi ve yakınları, maktulün eşini suçluyordu. Onların iddiasına göre, eşinin yasak ilişkisi vardı. Ve bu kadın sevgilisini gizlice eve almıştı. Olay patlayınca hırsızlık süsü vermişti. Bu iddialar kadını yıpratmıştı. Mahallede de bu dedikodu giderek artıyordu.

“BİZ HIRSIZLIK ÜZERİNDE DURMAYA BAŞLADIK”

Bu dedikodu ve iddialar hem mahallede hem de maktulün memleketteki akrabaları tarafından oldukça fazla konuşuluyordu. Cinayet uzmanı Dinç ve ekibi ise bambaşka bir yöne yönelmişti. Kadının gizli bir sevgilisi veya herhangi bir ilişkisi olmadığını anlatan Dinç şöyle devam etti: “Biz o eve hırsız girdiğini ve bu kişinin eve giren hırsızla boğuştuğu için öldürüldüğünü düşünüyorduk. Bu yüzden Diyarbakır’da tüm hırsızlık olaylarını ve hırsızları takibe aldık.”

ET ÇALAN HIRSIZIN KOLAY YAKALANIŞI

Cinayet masasının baskınları hırsızlık dünyasında da endişeye yol açmıştı. Emekli polis memuru Dinç, hırsızlık olayları için tüm karakollara haber verdiklerini belirterek, “Bir hırsız yakaladıklarında bize haber verin demiştik. Bir gün bir semtimizde bir et hırsızlığı yaşanmış. Kasaba gidip et çalan bir hırsız yakalanmış. Yalnız bunun yakalanma olayı çok basit ve sanki gel beni yakala tarzında bir hırsızdı. Kasaba girip yarım gövde kuzuyu omuzuna atarak sokakta göstere göstere yürümüş. Bunda bir garip durum vardı" dedi.

EŞKALİ UYAN BİRİYDİ

Gelen bu bilginin kendilerinin dikkatini çektiğini söyleyen Dinç şöyle devam etti: “Hırsızlar bu kadar basit yakalatmazlardı kendilerini. Bu dikkatimi çekti. Karakola adliyeye çıkartmadan beni bekleyin dedim. Ekibimizle karakola gittim. Hırsızı gördüm. Hırsız, maktulü arayan komşunun anlattığı eşkale uyuyordu. Boyu falan yüzünü tam görememişti. Biz bu kişiye baktık. Et hırsızlığı bu kişinin profiline de tersti. Kısa sürede amacının bu hırsızlığı yaparak hırsızlık suçundan bir an önce cezaevine girmek istediği olduğunu öğrendik.”

ÇAPRAZ SORGUDA ÇÖZÜLDÜ

Cinayet uzmanı Dinç, şüphelerin artması üzerine hırsızı alıp cinayet masasına götürdüklerini belirterek, “Hırsızı kendi birimimize götürüp sorguya aldık. Bu kişi, kendisini hırsızlık suçuyla ilgili yakalatıp cezaevine sokmak istediğini tespit ettikten sonra baş şüphelimiz bu oldu. Her olayda bizim sorgu taktiğimiz farklıdır. Biz kendisini çapraz sorguya aldık. Ve sorguda ağzından iki kelime kaçırdı.”

“PEŞİMDEN GELMESEYDİ”

Hırsız da 19’unu yeni bitirmiş bir gençti. Sorguda ağzından, “Peşimden gelmeseydi” dedi. Bu iki kelimeyi ağzından kaçıran hırsızın artık aradıkları katil zanlısı olduklarını anlatan Dinç şöyle devam etti: “Sorgumuzda sonradan itiraf etti. O eve hırsızlık amaçlı girdiğini anlatan hırsız gelen telefon sesi üzerine eve saklandığını, ancak ev sahibi kendisini bulunca kaçmaya çalıştığını, ev sahibinin kendisini yakalamaya çalıştığını ve bu sırada bıçak kullandığını söyledi. Kendisi evden çıkarken ev sahibinin de peşinden koştuğunu söyledi. Katil zanlısının anlattıkları olayın örgüsüyle de uyuşuyordu.”

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN CEZAEVİNE GİRMEK İSTEMİŞ

Olay yerinde de o dönem tatbikat yapıldığını anlatan Dinç, hırsızın neden et çaldığı detaylarına da ulaştığını belirterek, “Şüpheli bize, öldürülen adamın katilinin bir hırsız olduğunun düşünüldüğünü ve polisin bir hırsız arandığını duyduğunu, bunun için de gidip et çalarak cezaevine girip bu olaydan kurtulmayı planladığını anlattı. O yüzden eti çaldıktan sonra sokakta et omuzunda yürümüş ki ihbar edilsin işte hırsız et çaldı diye. Ama oyununu bozduk” dedi.

YASAK AŞK BEKLENİRKEN HIRSIZ İŞİ ÇIKTI

Olayın çözülmesi, öldürülen maktulün eşini bu mağduriyetten kurtarmıştı. Çünkü maktulün tüm akrabalarının gözü onun üstündeydi ve onun yasak ilişkisi olduğuna inanılıyordu. Ancak o kişilerin düşündükleri olmamıştı. Katil zanlısı eve hırsızlık amaçlı giren biri çıkmıştı.