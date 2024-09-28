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        Haberler Dünya Son dakika: Tel Aviv'de patlama sesleri | Dış Haberler

        Son dakika haberi Tel Aviv'de patlama sesleri

        İsrail'in en büyük kentlerinden Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu. Kentte hava saldırısına karşı sirenler çalarken, İsrail ordusu füzelerin Yemen'den ateşlendiğini ve hepsinin engellendiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 17:53 Güncelleme: 28.09.2024 - 20:05
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        Tel Aviv'de patlama sesleri
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        İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

        Tel Aviv'den Batı Kudüs'e uzanan İsrail'in merkezindeki çok sayıda yerleşim alanında saldırı alarmları çaldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildi. Tel Aviv yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, çalan saldırı alarmları nedeniyle sığınağa giderken kaza ya da panik yaşayanlar dışında herhangi bir yaralı çağrısı almadıklarını açıkladı.

        Söz konusu balistik füze saldırısı Yemen'den son 48 saatte düzenlenen ikinci balistik füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

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