Çocukların imdadına komşular yetişti
Antalya'da anneleri markete giden çocukların kaldığı evde yangın çıktı. Çocukların imdadına komşular ve itfaiye yetişti. 3 çocuk ekiplerin çalışmalarının nihayetinde kurtarıldı
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Antalya'da 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında anneleri markete giden ve evde bulunan 3 çocuğu alevleri fark eden komşuları kurtardı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi.
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Ev sahibi Neslihan Yayla, çocukları Özgün Doğa (17), Bilge (13) ve Mert Kaan (4) evde bırakarak markete gitti.
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Bu esnada dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, dumanları ve alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yukarıya yardıma çıktı.
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İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne Neslihan Yayla da marketteyken yangını haber alarak hemen evine dönerken; mahalle sakinleri ve komşular dairenin kapısını kırarak içeriye girmeye çalışsa da başarılı olamayınca dubleks dairenin üst katına çıkarak çocukları oradan alıp güvenli noktaya götürdüler.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen çocukları ambulansa alarak ilk müdahalelerini yaparken, itfaiye ekibi de söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, yangında ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.
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Ekipler yangının çıkışıyla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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