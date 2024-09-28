Ünlüler, için 'Sorunsuz' evlenmenin yolu, nikâhı yurt dışında kıydırmak
Özellikle son yıllarda; yurt dışında evlenen ünlüler bir hayli arttı. Bunun iki nedeni bulunuyor. O nedenlerin ne olduğunu ve hangi ünlülerin nikâhını yurt dışında kıydırmayı tercih ettiğini haberimizde topladık
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Düğün...
Gerek evleneceklere, gerekse onların ailelerine, arkadaşlarına heyecan veren, türlü geleneksel yönleri bulunan, genellikle çalgılı - şarkılı evlenme töreni.
Elbette, herkes hayatlarının en mutlu günlerinden birinin en güzel şekilde yaşamak istiyor.
Ne var ki madalyonun bir de diğer tarafı bulunuyor; "Nerede yapılmalı, gelinlik - damatlık nasıl, şahitler kimler, pasta nasıl olmalı? Hangi şarkılar çalınmalı, kimler davet edilmeli?"
İşte bütün bu sorular; evlenecek olanlar ve onların aileleri için tam bir panik ve gerginlik kaynağı.
Konumlarından dolayı, düğünlerine daha da özen gösterme çabası, panik ve gerginlik kaynağının kapısını ünlüler için daha da açık hale getiriyor.
Özellikle davetli listesi oluşturulurken yaşanan panik ve gerginliğin ölçüsü bir hayli yüksek oluyor.
Mesleklerinden dolayı geniş bir çevreye sahip olmaları nedeniyle "Onu çağırmazsak büyük ayıp, şunu çağırmazsak laf olur" düşüncesi, ünlülerin uykusunu kaçırtacak türden.
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Birçok ünlü; bütün bu sorunlara maruz kalmamak çareyi yurt dışında evlenmekte buluyor. Nikâhlarını, Türkiye'nin konsolosluklarında veya büyükelçiliklerinde kıyarak panik ve gerginliğe neden olan sorunlardan kurtulmuş oluyor.
Birçok ünlünün yurt dışında evlenmesinin bir diğer nedeni de şu; rol aldıkları yapımların tatile girdiği dönemde, fiziken ve zihnen yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için iyice dinlenme isteği. Ya da yeni projelerine hazırlandıkları için zaman yetersizliği.
Yurt dışında evlenen ünlüler, nikâh ve balayını aynı zaman dilimine sığdırdıkları için zamandan tasarruf yapıyor.
Türkiye'de evlenmek için hangi şartlar aranıyorsa konsolosluk ve büyükelçiliklerde evlenmek için de o şartlar aranıyor.
Bu arada; Türkiye'de nikâh ücreti alınıyor. O ücretler; belediyeden belediyeye; hafta içi - hafta sonu olmak üzere 300 TL ila 8.000 TL arasında değişiyor.
Türkiye'nin konsolos ve büyükelçiliklerinde evlenmek ise ücretsiz.
Eğer, o şehirde konsolosluk veya büyükelçilik yoksa, ille de; "Bu şehirde evlenmek istiyorum" deniyorsa belediye gidip 57 Euro (2.200 TL) ödenmesi gerekiyor.
Yurt dışında evlenen ünlüler arasında en çok tercih edilen ülke İtalya oldu. 10 ünlü İtalya'da evlendi.
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Hangi ülkede kaç ünlü evlendi?
İtalya... 10
ABD... 9
Fransa... 7
Almanya... 5
İspanya... 3
Belçika... 2
Yunanistan... 2
İngiltere...1
Azerbaycan... 1
Avusturya... 1
Tayland... 1
Çek Cumhuriyeti... 1
Birleşik Arap Emirlikleri... 1
Yurt dışında evlenerek panik ve gerginliğe neden olmadan hayatlarını birleştiren ünlüler şunlar;
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- 4
Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu (Fransa - Paris)
1997
- 5
Tuğba Coşkun - Mehmet Ali Erbil (İtalya - Roma)
2005
- 6
Tuba Büyüküstün - Onur Saylak (Fransa - Paris)
2011
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- 7
Erdinç Bekiroğlu - Pelin Karahan (İspanya - Barcelona)
2011
- 8
Didem Uzel - Selim Sarı (ABD - New York)
2012
- 9
Selen Görgüzel - Hamdi Alkan (İtalya - Roma)
2014
-
- 10
Kenan Doğulu - Beren Saat (ABD - Los Angeles)
2014
- 11
Keremcem - Seda Güven (Fransa - Paris)
2014
- 12
Ece Sükan - Ümit Benan (ABD - Los Angeles)
2014
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- 13
Pelin Sönmez - Cengiz Çolak (ABD - Los Angeles)
2014
- 14
Gonca Vuslateri - Edip Burak Ertoğan (Tayland - Phuket)
2015
- 15
Hakan Özoğuz - Selin Özoğuz (Almanya - Berlin)
2015
-
- 16
Ebru Şancı - Alpaslan Öztürk (Belçika -Antwerpen)
2015
- 17
Tanem Sivar - Edhem Dirvana (Avustralya - Sidney )
2015
- 18
Selma Ergeç - Can Öz (Almanya - Gottmadingen)
2015
-
- 19
Başak Sayan - Murat Vardal (ABD - Washington)
2015
- 20
Şahan Gökbakar - Selin Ortaçlı (Çek Cumhuriyeti - Prag)
2015
- 21
Mahsun Kırmızıgül - Ece Binay (ABD - Los Angeles)
2016
-
- 22
Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer (Fransa - Paris)
2016
- 23
Tarkan - Pınar Dilek (Almanya - Köln)
2016
- 24
Gülşen - Ozan Çolakoğlu (İspanya - Barselona)
2016
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- 25
Açelya Samyeli Danoğlu - Erman Ademoğlu (Fransa - Paris)
2016
- 26
Burcu Kara - Fırat Parlak (Belçika - Bruge)
2016
- 27
Şükran Ovalı - Caner Erkin (İtalya - Roma)
2017
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- 28
Gamze Karaman - Nedim Keçeli (İtalya - Venedik)
2017
- 29
Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman (ABD - Los Angeles)
2017
- 30
Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz (ABD - New York)
2018
-
- 31
Seren Serengil - Yaşar İpek (Fransa -Nice)
2018
- 32
Müge Boz - Caner Erdeniz (İspanya - Barselona)
2019
- 33
Özge Gürel - Serkan Çayoğlu (Almanya- Karlsruhe)
2022
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- 34
Dila Tarkan - Dağhan Doğruer (Yunanistan - Atina)
2022
- 35
Mustafa Sandal - Melis Sütşurup (İtalya - Roma)
2022
- 36
İlhan Mansız - Lela Leyla (ABD - Arizona)
2023
-
- 37
Öykü Gürman - Fatih İçmeli ( Azerbaycan - Bakü)
2023
- 38
Tuan Tunalı - Angela Caccamo (İtalya - Toskana)
2023
- 39
Ebru Gündeş - Murat Osman Özdemir (Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai)
2024
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- 40
Pınar Deniz - Kaan Yıldırım (İtalya - Roma)
2024
- 41
Aslı Sümen - Chris Bann (İtalya - Roma)
2024
- 42
Müjde Ar - Ercan Karakaş (Fransa - Paris)
2005
Zuhal Olcay - Haluk Bilginer (İngiltere - Londra)
1992
Tuğçe Kazaz - George Seitaridis (Yunanistan - Atina)
2005
Şebnem Özinal - Şefik Öztek (İtalya - Roma)
2005
Leyla Lydia Tuğutlu - Ceyhun Ergin (Almanya - Berlin)
2022
Yüksel Ak - Osman Rimer (İtalya - Roma)
2005
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