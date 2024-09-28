Ünlüler, için 'Sorunsuz' evlenmenin yolu, nikâhı yurt dışında kıydırmak

Düğün...

Gerek evleneceklere, gerekse onların ailelerine, arkadaşlarına heyecan veren, türlü geleneksel yönleri bulunan, genellikle çalgılı - şarkılı evlenme töreni.

Elbette, herkes hayatlarının en mutlu günlerinden birinin en güzel şekilde yaşamak istiyor.

Ne var ki madalyonun bir de diğer tarafı bulunuyor; "Nerede yapılmalı, gelinlik - damatlık nasıl, şahitler kimler, pasta nasıl olmalı? Hangi şarkılar çalınmalı, kimler davet edilmeli?"

İşte bütün bu sorular; evlenecek olanlar ve onların aileleri için tam bir panik ve gerginlik kaynağı.

Konumlarından dolayı, düğünlerine daha da özen gösterme çabası, panik ve gerginlik kaynağının kapısını ünlüler için daha da açık hale getiriyor.

Özellikle davetli listesi oluşturulurken yaşanan panik ve gerginliğin ölçüsü bir hayli yüksek oluyor.

Mesleklerinden dolayı geniş bir çevreye sahip olmaları nedeniyle "Onu çağırmazsak büyük ayıp, şunu çağırmazsak laf olur" düşüncesi, ünlülerin uykusunu kaçırtacak türden.