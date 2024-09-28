Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı!

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Mücadelenin 20. ve 28. dakikalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların ilk 2 golünü kaydetti.

Osimhen'in etkili oyunu dikkat çekerken, Cimbom'u üzecek bir haber geldi. Mücadelenin 45. dakikasında defansın arkasına atılan top için depara kalkan Victor Osimhen, bir anda koşuyu bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı.

Nijeryalı forvet 2 dakika daha sahada kalırken; devre arasında yerini Dries Mertens'e bıraktı. REKLAM "SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL" Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Osimhen, sakatlığının ciddi olmadığını dile getirerek, "Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım." dedi.

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN MUTSUZUZ" Kazanamadıkları için mutsuz olduğunu ifade eden 24 yaşındaki santrfor, "Takım olarak mutsuzuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"ICARDI'YLE OYNAMAK AYRICALIK" Mauro Icardi'ye değinen Nijeryalı yıldız, "Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık." şeklinde sözlerini noktaladı.