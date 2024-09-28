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        Haberler Gündem Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: Serhat Akın'a saldırıda bütün şüpheliler yakalandı

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: Serhat Akın'a saldırıda bütün şüpheliler yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu bütün şüphelilerin yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:18
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        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
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        Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada, Başsavcılığın talebiyle soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.

        BAKAN YERLİKAYA: BÜTÜN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

        O. D.( Silah kullanan ),

        O.M. (Motosikleti kullanan),

        E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

        M.A.(Şüphelilerle hareket eden),

        İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

        Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1️ adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi.

        Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a geçmiş olsun.

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        AKIN’A 3 MERMİ İSABET ETTİ

        Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi isabet etti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Şüphelinin bir süre Serhat Akın’ın program yaptığı binadan çıkış yapmasını beklediği öğrenildi.

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