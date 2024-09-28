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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Narin’in cinayet soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

EVİN HALILARI İNCELEMEDE Alınan ifadeler ve yapılan soruşturmalarda Narin Güran’ın nerede öldürüldüğüne dair delil arayan Jandarma ekiplerinin, Arif Güran’ın evindeki halılara ve bazı materyallere incelemek üzere el koyduğu ortaya çıktı. Arif Güran’ın evinde, ahırında ve Nevzat Bahtiyar’ın ahırı ile üvey babaanne Süheyla Güran’ın ahırında elde edilen tüm materyallerin, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Dairesi’ne gönderildiği öğrenildi.

OLAY YERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR Narin’in cesedinin bulunmasından sonra cinayetin gerçekleştiği yeri tespit etmeye çalışan Jandarma ekipleri, 5 noktada dikkat çeken çalışmalar yaptı. Önemli noktalar olarak görülen bu yerler, Arif Güran’ın iki ahırı ve evi, Nevzat Bahtiyar’ın ahırı, üvey babaanne Süheyla Güran’ın ahırı ve olayın en önemli delilin çıktığı noktalardan biri de amca Salim Güran’ın kullandığı araçtı. Aracın ön şoför koltuğu, aracın arka sağ kapı iç tarafı ve direksiyon üstünde Narin’e ait salya DNA’sı bulundu.

NEVZAT SON İFADESİNDE EVİ İŞARET ETMİŞTİ Sürdürülen soruşturma kapmasında, üçüncü kez ifadesi alınan Nevzat Bahtiyar, şoke eden iddialarda bulunmuştu. Bahtiyar son ifadesinde, kendisini amca Salim’in çağırdığını ve Arif Güran’ın evine gittiğini belirterek, “Eve girdiğimde odaların kapıları kapalıydı. Bir tanesi açıktı. Odada Narin yatıyordu. Salim bana, 'Narin, Yüksel’le ilişkimizi gördü onu öldürdüm. Artık sen de suç ortağımsın. Al bunu parçala yok et' dediğini söylemişti. Nevzat Bahtiyar, amca Salim’in kendisini de tehdit ettiğini ve 200 bin lira vereceğini de ifadesinde belirtmişti. Narin’in cansız bedenini aldığını, kendi evinin ahırına götürüp yukarı baktığında, anne Yüksel Güran’ın kafasını kollarının arasına alarak ağladığını gördüğünü iddia etmişti.

DERE BÖLGESİNDEKİ İKİ KİŞİ KİM? Bahtiyar’ın bu ifadesi araştırılırken, bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları da incelendi. Yapılan incelemelerde, Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere bölgesinde olduğu ve 50 dakika burada kaldığı kamera görüntüsüyle ortaya çıkmıştı. Titiz incelenen görüntülerin ardından yeni bir gelime yaşandı. Olay günü Nevzat Bahtiyar’ın Narin’i gömdüğü saatlerde dere bölgesinde iki kişinin görüntüsü daha tespit edildi. Bu iki kişinin kim olduğu ve olayla bağlantılarının olup olmadığı incelenmeye başlandı. Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu! Haberi Görüntüle Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu! Haberi Görüntüle