Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

REKLAM advertisement1

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta tüm gözler Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Siyah-beyazlılar, Kayseri'de kazanarak hem taraftarına Ajax yenilgisini unutturmayı hem de ligdeki iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son olarak Eyüpspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 13 puanla 3. sırada girdi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Kayseri deplasmanında kadroda fabrika ayarlarına dönmesi bekleniyor.

Ajax karşısında Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Onana'yi 11'de başlatan Hollandalı çalıştırıcı, Immobile'yi yeniden 11'e monte edecek. Orta alanda Gedson ve Musrati ikilisine dönecek olan van Bronckhorst, Amsterdam'da sol kanatta başlattığı Rafa Silva'yı yeniden 10 numaraya çekecek. Van Bronckhorst, kanatlarda ise Semih Kılıçsoy, Joao Mario ve Rashica'dan ikisine şans verecek. Kayserispor maçında sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Emirhan Topçu'nun görev alması bekleniyor.